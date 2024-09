Casual Friday im Büro: Welche Outfits sind erlaubt?

In Unternehmen mit strengem Dresscode tragen Herren üblicherweise Anzug, Hemd und Krawatte. Frauen hingegen sind mit Hosenanzug oder Kostüm und Bluse passend gekleidet. Allerdings gibt es in immer mehr Firmen eine Ausnahme vom Dresscode, nämlich den Casual Friday. Woher kommt dieser Trend und welche Outfits sind an diesem Bürotag für Damen und Herren erlaubt?

Die Idee des Casual Friday

Entstanden ist der Trend zum Casual Friday in Unternehmen aus dem Wunsch heraus, den Mitarbeitern den Einstieg in das Wochenende zu erleichtern. Schließlich gehört es vielerorts zum Wochenendritual, dass Kollegen die Arbeitswoche gemeinsam bei einer After-Work-Party ausklingen lassen. Vorher zum Umziehen nach Hause zu müssen, wäre ein Hemmnis und würde für weniger Beteiligung sorgen. Daher ist am Freitag in vielen Büros und Firmen ein legeres Outfit erlaubt, mit dem die Angestellten nach Feierabend direkt zur Party aufbrechen können.

Tipps für das legere Arbeits-Outfit bei Herren am Casual Friday

Legere Freizeitkleidung ist am Casual Friday erlaubt. Trotzdem gibt es für Herren ein paar Punkte zu beachten, um nicht negativ aufzufallen. Grelle Farben, auffällige Muster, zerknitterte oder schmutzige Kleidung sind auch an diesem Tag nicht die richtige Kleiderwahl für das Büro. Bei der Hosenwahl kommen am Casual Friday verschiedene Stilrichtungen in Frage. Die Anzughose kann heute getrost im Kleiderschrank bleiben. Stattdessen bieten sich dunkle Jeanshosen, eine elegante Chinohose oder eine Cargo Hose Herren in dunklem Farbton an. Dazu passt beispielsweise ein Poloshirt, das gerne auch etwas auffälliger sein darf. Wer möchte, der kann über dem Poloshirt ein Sakko tragen. Kommt ein Sakko nicht in Frage, bietet sich ein Freizeithemd als Oberbekleidung an. Hinsichtlich der Schuhfrage gilt, dass gepflegte, saubere und eher schlichte Schuhe die ideale Wahl am Casual Friday sind.

Legerer Büro-Look am Casual Friday für Damen

Wie bei den Herren gilt auch für Damen am Casual Friday, dass der Hosenanzug oder das Kostüm gerne im Kleiderschrank bleiben dürfen und stattdessen bequemere Freizeitmode getragen werden kann. Was allerdings auch an diesem Tag unpassend wäre, sind sehr kurze Röcke, tief ausgeschnittene oder sehr eng anliegende Oberteile, bunte Muster und grelle Farben. Stattdessen sollte das Outfit bequem und schlicht sein. Hierzu können Damen Stoffhosen mit einer Bluse oder einem Poloshirt kombinieren. Auch länger geschnittene Röcke oder elegante Kleider passen an diesem Tag perfekt ins Büro und sind gleichzeitig herrlich bequem. Wer es etwas sportlicher mag, der kombiniert eine dunkle Damenjeans mit einem Shirt und trägt darüber einen modisch geschnittenen Blazer. Sollen die klassischen Pumps am Casual Friday ebenfalls zu Hause bleiben, kann die Wahl auf Halbschuhe aus Leder oder schlichte Sneaker fallen.