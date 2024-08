Erfolg durch Präsenz – 2 Strategien, um die Sichtbarkeit Ihres Unternehmens zu erhöhen

Es ist kein Geheimnis, dass in unserem digitalen Zeitalter immer mehr Unternehmen ins Internet und damit auf den digitalen Markt drängen. Coaches, Start-ups und Online-Shops gehen mit ihren Webseiten online und erweitern so die bereits große Palette noch weiter. Doch nicht jedes von ihnen ist sichtbar und erreicht die Kunden, so wie gedacht.

Heutzutage reicht es nämlich nicht mehr aus, einfach nur die Seite oder den Shop online zu stellen – Sie müssen auffallen! Das bedeutet nicht, dass ein buntes Design oder etwas völlig Ausgefallenes notwendig ist. Vielmehr geht es darum, in den Suchergebnissen der Suchmaschinen weit oben zu erscheinen und die potenzielle Zielgruppe auf sich aufmerksam zu machen. Zwei der wichtigsten Strategien stellen wir kurz vor und verraten Ihnen, warum die Unterstützung einer SEO-Agentur manchmal Gold wert ist.

Helfen Sie der Suchmaschine auf die Sprünge

Vielleicht haben Sie schon eine großartige Website oder einen Online-Shop, aber kein Kunde findet Sie, weil die Seite in den Tiefen des Internets verloren geht? Das liegt womöglich an nicht greifenden Marketing-Strategien oder am fehlenden SEO-Ansatz. Immerhin ist dies mit einem Geschäft in einer dunklen Gasse ohne Schild vergleichbar. Wie soll ein Kunde Sie finden? Die meisten Interessenten beginnen die Suche in einer Suchmaschine. Aber kann die Suchmaschine Sie finden und dem Kunden präsentieren?

Die Bedeutung von SEO verstehen

SEO steht für Suchmaschinenoptimierung und meint den Prozess, Ihre Webseite oder den Shop so zu gestalten, dass sie in Suchmaschinen wie Google weiter oben erscheinen. Kurz gesagt, es geht darum, von den Leuten tatsächlich gefunden zu werden.

Dabei haben SEO-Maßnahmen einen enormen Einfluss auf die Sicherheit und können Ihr Angebot vom Dunkeln ins Licht bringen. Daher lohnt es sich, sich jemanden an die Seite zu holen, der etwas davon versteht. Um bei unserem Beispiel zu bleiben: Experten wie die Seeders GmbH verpassen Ihrem Angebot die passende Ausleuchtung und ein grelles Schild, damit die Menschen Sie sehen.

Was gehört zur SEO?

Content ist King! Hochwertiger und relevanter Content zieht Besucher auf Ihre Webseite und lässt sie hier verweilen. Für einen Online-Shop sind daher Kategoriebeschreibungen unabdingbar. Stellen Sie in diesem Ihr Sortiment vor oder helfen Sie Kunden durch Ratgebertexte, die richtige Wahl für sich zu treffen.

Unternehmensseiten und Coaches können hingegen durch Blogbeiträge ihre Expertise zur Schau stellen und Kunden überzeugen. Das Besondere? Jeder Blogpost oder jede Seite kann separat in der Suchmaschine gefunden werden, was die Chance erhöht, dass ein Kunde zu Ihrem Angebot gelangt.

Oftmals wird auch die Bedeutung von Backlinks unterschätzt. Das sind Verlinkungen von anderen Webseiten auf Ihre Seite. Sie sind wie Empfehlungen im digitalen Raum und spielen eine wichtige Rolle für Ihre Suchmaschinenoptimierung, weswegen viele Agenturen sich ausgiebig mit diesem Bereich beschäftigen.

Social Media – treten Sie mit Ihrer Zielgruppe in Kontakt

Social Media ist längst mehr als ein Ort, an dem lustige Katzenvideos oder süße Alpakas geteilt werden. Für Unternehmen bietet sich hier eine Möglichkeit, direkt mit der Zielgruppe in Kontakt zu treten und zu interagieren. Es geht aber nicht nur um regelmäßige und interessante Beiträge, sondern auch um das Einbeziehen der Menschen, die Ihnen folgen.

Eine gute Social-Media-Strategie kann schon in kurzer Zeit ihre Sichtbarkeit erhöhen. Hier sollten Sie auch auf Cross-Content setzen. Verweisen Sie beispielsweise auf neue Artikel oder Produkte auf Ihrer Seite. Um Ihre Zielgruppe erst einmal zu erreichen, kann die Zusammenarbeit mit Influencern sinnvoll sein.