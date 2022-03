Briefkastenanlagen – der erste Schritt zu einer lohnenden Investition

Aufgrund der anhaltenden Wertsteigerung von Immobilien werden diese als Investitionsobjekte immer begehrter. Eine sichere Investition mit einer regelmäßigen Rendite, die sich durch verschiedene Maßnahmen auch noch erhöhen lässt, lockt Anlegerinnen und Anleger, die ihr Glück als Vermieter suchen. Doch unabhängig davon, ob das Objekt im Anschluss an eine Sanierung wieder verkauft oder direkt vermietet werden soll: Einige einfache Punkte zur Wertsteigerung gilt es stets zu beachten, um potentielle Mieter oder Käufer zu überzeugen.

So sind Briefkästen bzw. Briefkastenanlagen, ähnlich wie Fußmatten oder ein gepflegter Rasen, essentiell für den ersten Eindruck. Beispielsweise mit hochwertigen Briefkastenanlagen von Cenator zeigt man gleich, dass nicht nur monetäre Ressourcen, sondern auch Zeit und Gedanken in die Immobilie investiert wurden. Hinzu kommt, dass es sich lohnt gerade Objekte, die im Eigenbesitz verbleiben, mit hochwertiger Ausstattung zu versehen, die dann auch deutlich seltener Defekte vorweisen – ganz im Sinne von “Wer billig kauft, kauft zweimal”.

Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, den (potentiellen) Mietern gleich zu Beginn zu zeigen, dass auf die Sicherheit ihrer Privatsphäre Wert gelegt wird. Gut und rentabel vermietete Wohnungen erhöhen zudem den Wiederverkaufswert. Wie bei so vielen Entscheidungen, die das Privatleben über die nächste Jahre oder sogar Jahrzehnte stark beeinflussen, gibt häufig das Bauchgefühl den Ausschlag für oder gegen eine Wohnung. Und das Bauchgefühl richtet sich häufig nach den Details, die im ersten Eindruck entstehen.

Will man den guten Eindruck für die Wohnung bei dem Einzug der neuen Mieter direkt bestätigen, lohnen sich in diesem Zusammenhang direkt auch kleinere Aufmerksamkeiten; Bereits bei einem Einzug in eine neue Wohnung ein neues Klingelschild vorzufinden, den eigenen Namen am Briefkasten zu sehen – solche kleinen Aufmerksamkeiten sind nicht alltäglich, sie schaffen direkt das Gefühl, im neuen Zuhause angekommen, willkommen zu sein und sorgen somit auch direkt zu Beginn für zufriedene Mieter.