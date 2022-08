Wege zur Verhinderung von Bränden am Arbeitsplatz

Unternehmen und ihre Mitarbeiter sollten die Möglichkeiten kennen, um Brände am Arbeitsplatz zu verhindern. Dies wird Ihnen helfen, eine sicherere Arbeitsumgebung für alle im Gebäude zu schaffen. Ganz zu schweigen von den richtigen Maßnahmen zur Brandverhütung, die sicherstellen, dass ein Gebäude im Falle eines Brandes nicht so leicht in Flammen aufgeht.

Firmen in Deutschland müssen Brandschutzbeauftragte unter Berücksichtigung des Betriebsverfassungsgesetzes bzw. Personalvertretungsgesetzes schriftlich bestellen. Dabei kann auch ein externer Brandschutzbeauftragter die Aufgaben übernehmen und als Ansprechpartner fungieren.

Die folgenden Tipps um Brandschutz können nicht nur Leben retten, sondern auch dazu beitragen, das Bewusstsein für Brandsicherheit und Brandschutz in Ihrem Gebäude zu schärfen. Das Beste, was Sie tun können, ist, die Mitarbeiter aufzuklären und die Sicherheitsvorschriften einzuhalten, damit Ihr Gebäude reibungslos funktioniert.

1. Zugängliche Ausrüstung

Stellen Sie sicher, dass alle Ihre Brandschutzeinrichtungen (z. B. Feuerlöscher, Bedienpulte usw.) leicht zugänglich sind. Blockieren Sie auch nicht die Sprinkleranlagen oder Feuermelder mit Staub, Schutt oder Farbe. Sie wollen die Funktionalität Ihrer Geräte nicht beeinträchtigen.

2. Ordnungsgemäße Entsorgung

Entsorgen Sie alle gefährlichen Abfälle in einem Metallbehälter mit Deckel. Zu den gefährlichen Abfällen kann alles gehören, von Ölen bis hin zu Chemikalien. Auch entflammbare und brennbare Materialien sollten ordnungsgemäß entsorgt werden, um Brandgefahren zu vermeiden.

3. Regelmäßige Wartung

Planen Sie regelmäßige Wartungsarbeiten für Ihre gesamte Brandschutzausrüstung ein, um sicherzustellen, dass alles den Vorschriften entspricht. Außerdem sollten Sie sicherstellen, dass alle Maschinen in Ihrem Gebäude ordnungsgemäß gewartet werden, um Überhitzung oder Funkenbildung durch Reibung zu vermeiden.

4. Sichere Lagerung

Wenn Sie in Ihrem Gebäude Chemikalien, entflammbare Materialien oder andere gefährliche Stoffe aufbewahren, müssen Sie dafür sorgen, dass diese an einem sicheren Ort gelagert werden. Stellen Sie sicher, dass sie in einem trockenen, sicheren Schrank oder Raum aufbewahrt werden, der ausreichend belüftet ist. Es ist auch eine gute Idee, Brandschutzausrüstung für brennbare Stoffe in der Nähe des Lagerraums aufzubewahren, nur für den Fall der Fälle.

5. Saubere Umgebung

Es gibt viele Gründe, warum Sie Ihr Gebäude sauber und aufgeräumt halten sollten. Einer der Hauptgründe ist, dass sich ein Feuer schneller ausbreiten kann, wenn es viel Unordnung gibt, insbesondere brennbare Materialien wie Papier, Kisten usw.. Die Unordnung könnte auch die Ausgänge blockieren und die Flucht erschweren, wenn es zu einem Brand kommt. Achten Sie also darauf, das Innere Ihres Gebäudes sauber und frei von Unordnung zu halten.

6. Vorsorgliche Maßnahmen

Brandschutzdemonstrationen können einen großen Beitrag zur Sicherheit Ihres Gebäudes leisten. Vergewissern Sie sich, dass Sie den Bewohnern des Gebäudes beibringen, wie sie sich bei einem Brand verhalten sollen und wie sie einen Feuerlöscher und andere Brandschutzvorrichtungen benutzen können. Dies kann dazu beitragen, die Ausbreitung eines Feuers zu verhindern, wenn es in Ihrem Gebäude zu einem Brand kommt.

7. Sicherheit im Gebäude

Brandstiftung ist eine der Hauptursachen für Gebäude- und Strukturbrände. Deshalb ist es so wichtig, in die Gebäudesicherheit zu investieren. Die Bewohner des Gebäudes sollten wissen, dass sie das Gebäude hinter sich abschließen müssen, und sie sollten wissen, wie sie verdächtiges Verhalten oder verdächtige Personen melden können, wenn sie etwas Ungewöhnliches bemerken.

8. Ausgewiesener Raucherbereich

Es sollte einen ausgewiesenen Raucherbereich geben, der sich in sicherer Entfernung vom Gebäude befindet. Stellen Sie außerdem Aschenbecher oder andere sichere Möglichkeiten zur Verfügung, damit die Raucher ihre Zigaretten ordnungsgemäß löschen und entsorgen können. Dies wird dazu beitragen, Ihr Gebäude vor versehentlichen Bränden durch angezündete Zigaretten zu schützen.

9. Notfallplan

Notfall- und Evakuierungspläne sind wichtig, um weitere Schäden oder Probleme im Falle eines Brandes zu verhindern. Es ist wichtig, dass jemand, der Hilfe rufen muss, weiß, was er zu tun hat, wie er die Adresse des Gebäudes leicht finden kann und was die nächsten Schritte sein sollten. Brandverhütung ist genauso wichtig, wenn ein Feuer bereits ausgebrochen ist, denn sie kann das Risiko einer Ausbreitung verringern, was zu weiteren Schäden führen kann.