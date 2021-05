Berufliche Weiterbildung – Diese Möglichkeiten gibt es

Wer sich regelmäßig beruflich weiterbildet, hat langfristig deutlich bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Weiterbildung wird in vielen Branchen mittlerweile vorausgesetzt. Dabei muss es sich aber nicht immer um Fort- oder Weiterbildungen handeln, die die fachlichen Kenntnisse verbessern sollen. Auch Weiterbildungen zu gefragten Soft Skills oder als Vorbereitung auf die nächste Karrierestufe sind von vielen Arbeitgebern gern gesehen. Wir möchten mit diesem Artikel einen Überblick über die unterschiedlichen Möglichkeiten zur beruflichen Weiterbildung geben.

Der Klassiker – fachliche Fortbildungen zum aktuellen Job

In jedem Beruf gibt es regelmäßig fachliche Innovationen und Entwicklungen, die es für Arbeitnehmer zu erlernen gilt. Dabei kann es etwa um den Einsatz einer neuen Software gehen, aber auch um die Arbeit mit neuen Maschinen oder das Erlernen neuer Projektmanagement Skills. Da die Digitalisierung in Deutschland immer weiter voranschreitet, gibt es in nahezu jedem Job Entwicklungen und Innovationen, die es zu verfolgen gilt. Fachliche Fortbildungen werden häufig durch Berufsverbände oder spezialisierte Unternehmen durchgeführt. Betreffen Veränderungen ganze Teams, werden sie auch häufig vom Arbeitgeber selbst organisiert. Der Vorteil an fachlichen Weiterbildungen ist, dass sie häufig die berufliche Qualifikation verbessern. Wer mit den neusten Techniken und Programmen vertraut ist, hat einen höheren Wert für Arbeitgeber.

Soft Skills – die immer wichtigeren Qualifikationen

Soft Skills werden in der Arbeitswelt immer wichtiger. Darunter fallen zum Beispiel Eigenschaften und Fähigkeiten wie Durchsetzungsvermögen, Teamfähigkeit, Belastbarkeit oder Konflikt- und Kommunikationsfähigkeit. Einige Soft Skills wie Empathie lassen sich nur schwierig erlernen. Andere Soft Skills hingegen, wie etwa die Kommunikationsfähigkeit lassen sich gut erlernen und verbessern.

Müssen Arbeitnehmer in ihrem beruflichen Alltag häufig Präsentationen halten oder Gespräche mit Kunden oder Geschäftspartnern führen, kann ein Rhetorik-Seminar dabei helfen, die Kommunikationsfähigkeiten zu verbessern. Möglich ist die Teilnahme etwa bei der Dr. G. Kitzmann Akademie. Teilnehmer des Rhetorik-Seminars lernen nicht nur die Grundlagen der Rhetorik kennen, sondern auch praktische Fähigkeiten, die sie im Beruf einsetzen können. Auch Themen wie Körpersprache, Stimme und Lampenfieber werden diskutiert, sodass im Anschluss ein souveränes Auftreten auch vor größerem Publikum möglich ist. Besonders für Menschen, die im Vertrieb oder in einer Führungsposition arbeiten, kann ein Rhetorik-Seminar hilfreich sein. Denn diese Mitarbeiter sind oft diejenigen, die das Unternehmen auch nach außen repräsentieren.

Für Führungskräfte – Führungskompetenzen lernen oder auffrischen

Besonders (angehende) Führungskräfte sollten von den zahlreichen Optionen Gebrauch machen, die es zur beruflichen Weiterbildung gibt. Der Erfolg eines Teams hängt maßgeblich von der Führungskompetenz der Teamleitung ab. Umso wichtiger ist es, sich entsprechend auf eine neue Rolle im Unternehmen vorzubereiten – etwa, wenn es um eine Beförderung geht. Für diesen Fall gibt es zahlreiche Kurse, die darauf ausgelegt sind, Arbeitnehmer auf ihre Rolle als Führungskraft vorzubereiten. Hier können grundlegende Kompetenzen der Personalführung, etwa Durchsetzungsvermögen, Konfliktfähigkeit oder Organisationskompetenzen geprüft und verbessert werden. Gleichzeitig findet auch ein Austausch mit anderen Führungskräften statt, der ebenfalls zur Verbesserung der Skills beitragen kann. Aber nicht nur angehende, sondern auch bereits bestehende Führungskräfte können in entsprechenden Seminaren noch etwas lernen. Auch der Führungsstil verändert sich mit den Jahren immer wieder. Diese Entwicklungen gilt es, auch als langjährige Führungskraft mitzutragen.