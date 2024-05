Beim Umzug Geld sparen – Tipps & Tricks 

Ein Umzug ist häufig mit beträchtlichen Kosten verbunden, die die eigenen Finanzen empfindlich belasten. Dazu kommt, dass häufig nach dem Umzug im neuen Heim weitere Ausgaben anstehen, zum Beispiel für neue Einrichtungsgegenstände. Grund genug, beim Umzug aufs Geld zu achten und zu sparen. Mit unseren Tipps und Tricks wird Ihr Wohnungswechsel erschwinglich.

Die Mietkaution sparen

Die Mietkaution beträgt bis zu drei Nettokaltmieten und dient als Absicherung für Vermieter gegen mögliche Sachschäden oder Mietausfälle. Für Mieter bedeutet die Kaution oft eine erhebliche finanzielle Belastung, die zu den eigentlichen Umzugskosten noch hinzukommt. Eine moderne und günstigere Alternative ist eine Mietkautionsbürgschaft, bei der die Mieter eine kleinere, nicht rückzahlbare Summe an einen professionellen Anbieter zahlen. Der Vermieter erhält so eine Absicherung, während der Mieter finanziell flexibel bleibt. Nicht nur Privatleute, sondern auch Unternehmen können von dieser innovativen Lösung profitieren.

Die Kosten für das Umzugsunternehmen reduzieren

Fallen Sie bei der Suche nach einem Umzugsunternehmen nicht auf das erstbeste Lockangebot herein. Lassen Sie sich von mehreren seriösen Unternehmen einen Kostenvoranschlag unterbreiten und überlegen Sie genau, welche Dienstleistungen Sie wirklich benötigen. Wer sparen will, kann zum Beispiel mit etwas handwerklichem Geschick die Möbel selbst ab- und wieder aufbauen. Wählen Sie außerdem einen günstigen Umzugstermin: Mitte der Woche und des Monats sind die Preise oft geringer als am Ende. Hochsaison für Umzugsunternehmen ist übrigens der Sommer – vermeiden Sie diese Zeit also.

Den Umzugstransporter mit Bedacht auswählen

Wer auf die Beauftragung eines Umzugsunternehmens verzichtet, zahlt das meiste Geld für einen Umzugstransporter. Um hierbei nicht unnötig tief in die Tasche zu greifen, sollte das benötigte Ladevolumen genau berechnet werden. Für eine Drei-Zimmer-Wohnung wird zum Beispiel im Durchschnitt ein Ladevolumen von 17 Kubikmetern benötigt. Ein Kostenpunkt ist auch die sogenannte Einwegmiete, die fällig wird, wenn Sie den Transporter in einer Stadt mieten und in einer anderen wieder abgeben. Wer Geld sparen will, fragt im Freundes- und Bekanntenkreis nach einem LKW für den Umzug oder lässt sein Hab und Gut von mehreren PKW von A nach B fahren.

Den Umzug frühzeitig planen

Ein frühzeitig geplanter Umzug kostet oft wesentlich weniger als ein Last-Minute-Wohnungswechsel. Kümmern Sie sich rechtzeitig um ein Umzugsunternehmen und kündigen Sie die alte Wohnung, sobald der neue Mietvertrag unterschrieben ist, um nicht doppelt Miete zu zahlen. Kündigen Sie außerdem Ihre Verträge für Internet, Strom etc. rechtzeitig und machen Sie vor einem Neuabschluss für die neue Wohnung einen Preisvergleich für diese Dienstleistungen.

Do it yourself

Kümmern Sie sich um so viel wie möglich selbst – zum Beispiel um die fälligen Schönheitsreparaturen in der alten Wohnung oder die Organisation der Umzugskartons. Oft haben Bekannte noch Kartons übrig, alternativ lassen sich diese auch mieten statt kaufen. Damit Sie gar nicht so viele Umzugskartons benötigen, sollten Sie Ihren Umzug als Anlass nehmen ordentlich auszumisten. Häufig finden sich dabei noch viele Sachen, die sich auf diversen Online-Plattformen wie Ebay verkaufen lassen.

Weitere Tipps, um beim Umzug Geld zu sparen

Wer aus beruflichen Gründen umzieht, kann den Wohnungswechsel steuerlich absetzen. Das geht über die sogenannte Umzugskostenpauschale oder über die tatsächlichen Kosten, die dann allerdings belegt werden müssen. Lassen Sie sich darüber hinaus am Umzugstag von Freunden und Familienangehörigen tatkräftig unterstützen und vergessen Sie nicht, einen Nachsendeauftrag einzurichten. Dadurch sparen Sie unnötige Mahnkosten, wenn Sie Rechnungen nicht bezahlen, die Sie in Ihrem neuen Heim gar nicht erreicht haben. Viele Einrichtungsgegenstände für die neue Wohnung lassen sich auf Flohmärkten oder Second-Hand-Möbelläden günstig und mit Vintage-Charme ergattern.