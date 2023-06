Behälterbau kurz erklärt – So entstehen Lösungen für alle Anwendungsbereiche

Sie können aus Stahl, Edelstahl oder auch aus Sonderwerkstoffen gefertigt sein: Behälter werden für die unterschiedlichsten Anwendungen benötigt und somit in individuellen Ausführungen angeboten. Worauf es beim Behälterbau ankommt, was es mit dem Apparatebau auf sich hat und wofür die Produkte verwendet werden, ist im nachfolgenden Beitrag zu lesen.

Worauf es beim Bau von Behältern ankommt

Behälter müssen den höchsten Ansprüchen gerecht werden, weshalb der Fokus auf entsprechende Qualität gelenkt wird. Wichtig ist außerdem, dass sich die fertigen Produkte flexibel nutzen lassen und dass deren Herstellung individuell gestaltet wird, um sich dem jeweiligen Einsatzbereich anpassen zu können. Im Idealfall profitieren Nutzer von einer großen Fertigungstiefe, erhalten ihre Produkte aus einer Hand und können neben Serien- auch Sonderlösungen beauftragen.

Welche Produkte sind im Bereich des Behälterbaus erhältlich?

So vielfältig die Kunden sind, sind auch ihre Einsatzbereiche. Dementsprechend werden die unterschiedlichsten Lösungen angeboten. Zu den typischen Produkten, welche in Auftrag gegeben werden gehören:

Vakuumbehälter

Filterbehälter

Rührbehälter

Druckbehälter

Abscheider

Adsorber

Reaktionskolonnen

Wärmetauscher

Ist kein passender Behälter für den eigenen Anwendungsbereich dabei, bieten Hersteller die Möglichkeit der Sonderkonstruktionen. Die flexiblen Einzellösungen werden exakt auf den Einsatzbereich und die kundenspezifischen Ansprüche abgestimmt.

Warum die Hand-in-Hand-Fertigung so wichtig ist

Der Anlagenbau erweist sich in der Praxis als sehr anspruchsvoll. Qualität in der Fertigung hat deshalb oberste Priorität. Das schließt auch die sensible Auswahl der Werkstoffe mit ein. Wichtig ist zudem, dass der Hersteller einen reibungslosen Ablauf sicherstellen kann und ganz genau weiß, worauf es ankommt. Das klappt nur, wenn ein gewisses Maß an Erfahrung vorhanden ist. Diese Kombination entscheidet letztendlich über erfolgreiche Behälter Lösungen und zufriedene Kunden.

In welchen Bereichen werden Behälter verwendet?

Genau beziffern lassen sich die Anwendungsbereiche nicht. Schließlich kommen Behälter immer dort zum Einsatz, wo sich die Nutzung als sinnvoll erweist. Selbst, wenn es sich um provisorische Lösungen handelt. Zu den häufigsten Abnehmern gehören Unternehmen aus der Chemie und Petrochemie, aus der Abwasserbehandlung, dem Filter- und Maschinenbau. Auch Energieerzeuger und Kunden aus dem Maschinenbau geben den Bau von Behältern in Auftrag.

Wie lässt sich eine umfassende Fertigungstiefe im Filterbau sicherstellen?

Ein guter Hersteller bietet seinen Kunden alles aus einer Hand. Sämtliche Schritte im Fertigungsprozess können im eigenen Unternehmen durchgeführt werden, weil dieses über entsprechende Ausstattungsmerkmale verfügt. Zum Beispiel eine eigene Vorfertigung, in der die Blechzuschnitte umgesetzt werden. Auch leistungsfähige Walzanlagen gehören in das Ausstattungsportfolio, welche zur Herstellung von konischen und zylindrischen Elementen eingesetzt werden. Entsprechende Anbieter verfügen zudem über vielfältige Verfahren zur Schweißnahtvorbereitung (sowohl thermische als auch mechanische). Und nicht zuletzt lässt sich der All-in-one-Service durch einen umfangreichen Lagervorrat sicherstellen, welcher Stahl, Edelstahl und Sonderwerkstoffe umfasst. Abgerundet wird das Spektrum durch qualifiziertes Personal, einer hohen Ambition zur ausführlichen Beratung, sowie einer professionellen Logistik und Montage.

Was hat es mit dem Apparatebau auf sich?

Damit wird im Maschinen- und Anlagenbau der technische Bereich definiert, welcher sich mit den folgenden Aspekten in Bezug auf Apparate, also spezielle Baueinheiten befasst:

Auslegung

Konstruktion

Fertigung

Inbetriebnahme

Für diese Komponenten werden in der Regel hohe Anforderungen an die Sicherheit gestellt. Als Beispiel sind hier Druckbehälter zu erwähnen, die nach den Richtlinien des AD-Regelwerks gefertigt werden müssen.