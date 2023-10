Bedeutung von Immobiliensoftware für Immobilienmakler

Warum eine Software für Immobilien für Immobilienmakler unverzichtbar ist

In einem umkämpften Markt ist es von höchster Wichtigkeit, eine schnelle Handlungsfähigkeit zu entwickeln. Sie müssen stets die aktuellen Daten zur Hand haben, um den Wert von Standort und Immobilie genauestens zu kennen. So können Sie mit Vertrauen gezielte Empfehlungen zum Kauf und Verkauf geben. Aber wie kommen Sie an die notwendigen Daten, und wie viel Zeitaufwand müssen Sie für die Recherchen betreiben, um einen relevanten Vergleich Ihrer Immobilien und dem Marktwert anzustellen? Eine korrekte Immobilienanalyse ist für einen Immobilienmakler unverzichtbar, um sich ein genaues Bild vom aktuellen Stand des Immobilienportfolios machen zu können.

Wie ermittle ich den Immobilienwert schneller?

Möchten Sie sich die händische Recherche sparen und diese Zeit zurückgewinnen, um wichtige Kundengespräche zu führen? Dann ist eine Software für Immobilien eine clevere Wahl. So können Sie sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren, Ihre Klientenliste und Ihr Immobilienportfolio erweitern und dabei auf die wichtigsten verfügbaren Informationen zugreifen.

Begeistern Sie Klienten mit datenbasierten Immobilien-Tipps

Ihre Klienten möchten eine Renovierung aufschieben oder die Immobilie sofort verkaufen? Mit Ihren neugewonnenen Erkenntnissen können Sie qualifizierte Empfehlungen aussprechen, die Ihren Klienten helfen, die beste Entscheidung für den Verkauf und die Sanierung zu treffen. Eine Verkaufsentscheidung kann je nach Timing große finanzielle Auswirkungen haben. Sind die Häuser in der Umgebung vor Kurzem saniert worden und haben nun einen wesentlich höheren Verkaufspreis? Falls Ihre Klienten auf eine Sanierung verzichten und einen schnellen Verkauf bevorzugen, könnten sie denken, dass sie sich durch einen niedrigeren Preis ohne eine ausgeführte Sanierung abheben können. Jedoch können Sie anhand der verfügbaren aktuellen Daten in der Software leicht erkennen, dass es eine attraktivere Wahl ist, die Sanierung zur Verbesserung der Nachhaltigkeit des Gebäudes vorzunehmen. Diese Informationen können Sie Ihren Klienten im Gespräch aufgrund Ihrer hochwertigen und vielfältigen Daten zeigen und so eine mögliche Gewinnspanne aufzeigen, die Ihre Klienten überzeugt.

Gutachten automatisch erstellen

Die Mietpreisbewertung gestaltet sich aufgrund der Vielfalt verfügbarer Immobilien, die sich durch Größe, Ausstattung, Zustand, Baujahr und Konformität mit aktuellen Vorgaben zur Energieeinsparung als äußerst komplex. Behalten Sie die Übersicht über alle Faktoren, die Teil einer qualitativ hochwertigen Immobilienbewertung speziell für Makler sind, und nutzen Sie eine Software, mit der Sie mit wenigen Klicks ein Gutachten erstellen können, das alle wichtigen Faktoren inkludiert. Dazu gehören nicht nur Einblicke in den lokalen Immobilienmarkt, sondern auch sozioökonomische Fakten. Diese erleichtern Ihrer Kundschaft die Entscheidungsfindung und ermöglichen es Immobilienmaklern, eine voll informierte Beratung auch bei einem wachsenden Portfolio anzubieten.

Immobilienportfolio im eigenen Design

Ein individuelles Design schafft Vertrauen und Wiedererkennungswert und ist ein wichtiger Bestandteil des Markenauftritts für Ihr Unternehmen. Die Nutzung von Templates im eigenen Design ermöglicht es Ihnen, die wertvollen Erkenntnisse mit Ihrem Firmenlogo zu versehen. So treten Sie als Makler stets professionell und einheitlich mit Ihrer Marke auf, sei es auf Property Pages, per E-Mail oder in PDFs. Bieten Sie Ihren Klienten eine hochwertige und vertrauensvolle Erfahrung, die durch Ihre datenbasierten Empfehlungen unterstützt wird.

Wie gewinne ich mehr Leads?

Sie kennen den Markt, Sie kennen Ihren Standort. Überzeugen Sie Ihre potenziellen Klienten mit Ihrem umfangreichen und detaillierten Wissen. Durch eine einfache und kostenlose Wertermittlung auf Ihrer Webseite ermöglichen Sie es potenziellen Verkäufern, leicht und flexibel mit Ihnen in Kontakt zu treten. Die automatisierte Lead-Gewinnung wird durch einen Lead Generator ermöglicht. Im Anschluss wird Ihre E-Mail-Liste mit potenziellen Leads automatisch erstellt, und Sie können die Bedürfnisse Ihrer Leads besser verstehen. Nun liegt es an Ihnen, das volle Potenzial auszuschöpfen und von der Immobilienbewertung zum Kundenkontakt überzugehen. Begeistern Sie Ihre neuen Klienten bereits im ersten Gespräch mit einem breiten Portfolio an Informationen und Daten, die Sie von der Konkurrenz abheben.