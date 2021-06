Auto-Tuning als beliebter Zeitvertreib während des Corona-Lockdowns

Die Corona-Zeit hat bei uns eine Reihe seltsamer Phänomene aufkommen lassen, über die noch zahlreiche Psycho-Analytiker grübeln werden. Interessanterweise scheint aber davon auch in zweierlei Maß die Wirtschaft zu profitieren. Man denke in diesem Zusammenhang zum Beispiel an die Produzenten von Flachbildschirmen, Lieferdiensten und Online-Geschäften aller Art. Die allgemeine Zunahme der Online-Einkäufe ist bei den Deutschen in den letzten beiden Jahren massiv angestiegen. Auch bisher unbekannte Terrains sind davon betroffen bzw. können von der aktuellen Entwicklung profitieren. Man denke in diesem Zusammenhang zum Beispiel an die Online Apotheken oder Streaming-Dienste.

Online Bereich als starker Profiteur der Corona-Krise

Ein Bereich, der als Mezzo-Ebene beschrieben werden könnte, ist der KFZ-Handel. In diesem Sektor wurden bzw. werden die Produkte zwar auch zu einem großen Teil online erworben, man kann sich aber dennoch nicht zu hundert Prozent auf das Service verlassen und wählt viele Produkte bevorzugt im Geschäft aus. Die persönliche Beratung ist auch Jugendlichen sehr wichtig, die meist die Meinung von gleichaltrigen Verkäufern einholen möchten. Ganz gleich, in welchen Teil Deutschlands man blickt, es ist praktisch flächendeckend ein steigender Bedarf erkennbar, das eigene Fahrzeug schöner zu gestalten. Wenn Sie mehr Zeit zu Hause verbringen müssen, dann wird die verbliebene Zeit wohl für Ausflüge genützt. Das ist stark an die Lockdowns geknüpft und die damit verordneten Schließungen aller Geschäfte. In vielen Städten Deutschlands, wie zum Beispiel in Aschaffenburg, sieht man gerade unter der jungen Zielgruppe viele junge Menschen mit schönen Sportkarren, die mit getönten Scheiben die lauen Sommernächte genießen. Scheiben tönen in Aschaffenburg ist aber nichts außergewöhnliches, denn besonders unter Jugendlichen sind bevorzugt große Fahrzeuge die Nutznießer dieser Entwicklung.

Auto-Tuning Methoden im Angebot

Streng genommen sind es jene Geschäfte, die diesen Service offerieren können und über die entsprechende Fachkenntnis verfügen. Das Auto-Tuning hört aber hier nicht auf. Es gibt noch zahlreiche alternative Mittel und Wege, wie Auto-Tuning durchgeführt werden kann. Eines der bekannten Tunings ist das sogenannte Chip-Tuning. Es ist vor allem bei Motorenfans ein Renner geworden. Dadurch erhält man nicht nur optisch ein solides Gefährt, sondern kann es auch mit mehr Leistung ausstatten. Gerade Jugendliche dürften daran Gefallen finden.