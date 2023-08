5 Tipps für ein erfolgreiches Social-Media-Marketing

In der heutigen stark digitalisierten Zeit hat die Bedeutung von Social-Media-Marketing stark zugenommen. Auf diesem Weg kann sich ein Unternehmen eine authentische Markenpräsenz aufbauen, die bereits bestehenden Kundenbindungen pflegen und gleichzeitig neue Konsumenten gewinnen. Gerade Social Media bietet sich dafür an, da es vergleichsweise zu anderen Methoden eine relativ kostengünstige Option ist, die Markenbekanntheit zu steigern. Allerdings bedarf es dabei einer gut strukturierten Planung, Reportings und diversen Analysen, um eine erfolgreiche Strategie zu entwickeln. Damit einem Unternehmen dies gelingt, sind im folgenden 5 Tipps aufgelistet, die für ein erfolgreiches Social-Media-Marketing essentiell sind.

1. Content-Plan erstellen

Egal, ob es sich um eine Social-Media-Kampagne oder um allgemeine Postings handelt, die Erstellung eines sogenannten Content-Plans ist von höchster Wichtigkeit! Darunter kann man sich eine Art Kalender vorstellen, in dem alle geplanten Beiträge als auch Vorbereitungsarbeiten festgehalten werden, um so den Überblick nicht zu verlieren und festgelegte Veröffentlichungen einzuhalten. Denn was außerdem ausschlaggebend für ein erfolgreiches Social-Media-Marketing ist, ist die Regelmäßigkeit der Uploads, wobei gleichzeitig auf Qualität statt Quantität geachtet werden muss. Damit einem die Anfertigung eines solchen Content-Plans leichter fällt, greifen viele Marketer auf bestimmte Tools zurück. So kann einem der Marketingplaner von Mister Marketing sowohl bei der Planung als auch Umsetzung der Postings unterstützen und zeitgleich zu Zeitersparnissen führen.

2. Zielgruppe analysieren

Ein weiterer großer Vorteil von Social-Media-Marketing ist, dass viele verschiedene Zielgruppen damit angesprochen werden können. Jedoch sollte man seinen Content nicht für jedermann gestalten, sondern gezielt auf die jeweiligen potentiellen Kunden ausrichten und anpassen. Vorab ist es daher wichtig, die entsprechende Zielgruppe zu analysieren und zu kennen. Dabei ist die Beantwortung der folgenden Fragen ausschlaggebend:

In welchem Alter befinden sich die relevanten Personen

Für welche Zwecke nutzt die Zielgruppe Social Media

Welche Inhalte könnten passend sein

Auch hier kann der Einsatz von bestimmten Programmen hilfreich sein, da so Kundendaten zusammengestellt und genauestens analysiert werden. Zudem findet man so wirksame Hashtags und welche Verweisseiten eines Unternehmens am besten geeignet sind.

3. Plattformen festlegen

Ähnlich wie bei der Contenterstellung sollte auch die Auswahl der genutzten Plattformen auf die jeweilige Zielgruppe zutreffen. Denn Kunden lassen sich nicht über jedes Netzwerk erreichen, weshalb man nur auf ausgewählte Medien setzen sollte. Zu den beliebtesten Plattformen zählen heutzutage:

Instagram

TikTok

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

Außerdem sollte das gewählte Netzwerk ebenfalls zum Unternehmen passen. So macht es beispielsweise Sinn, eine bildbasierte Plattform als Werbemittel für Fotografen zu verwenden, anstatt einer informativen. Am besten orientiert man sich bei der Wahl wieder an Datenanalysen und dem Alter der Zielgruppe.

4. Trends einbauen

Natürlich sollte man nicht mit jedem viralen Trend, der sich auf Social Media etabliert, mitgehen. Dennoch ist es gut, neue Entwicklungen und Bewegungen zu beobachten und mitzuverfolgen, um manchmal darauf basierend relevante Beiträge zu erstellen.

Hinweis: Je früher man auf einen neuen Trend aufspringt, desto besser, da es ab einem bestimmten Zeitpunkt schon wieder zu spät sein kann und sich keine Vorzüge daraus mehr erschließen.

Denn durch den Einbau von Trends kommt es zum einen zu einem höheren Engagement mit den Followern und zum anderen lässt sich dadurch die Reichweite erhöhen, wodurch sich neue Kunden gewinnen lassen.

5. Performance tracken

Damit sichergestellt wird, dass eine Social-Media-Strategie auch wirklich funktioniert und um das Marketing stets zu verbessern, sollte die Performance in regelmäßigen Abständen getrackt werden. Dadurch ist es möglich, geeignete Maßnahmen zu setzen, die zu den gewünschten Ergebnissen führen. Denn auch kleine Veränderungen können eine große Wirkung erzielen, wie der Einsatz eines interaktiven Call-to-Actions, Hashtags oder der Zeitpunkt der Veröffentlichung. Häufig bieten sogar die Social-Media-Plattformen selbst gewisse Insight-Tools an, die für ein besseres Verständnis der Followerinteraktionen sorgen.

Fazit

Social-Media-Marketing spielt in der heutigen Zeit eine wichtige Rolle für Unternehmen, da so eine online Präsenz aufgebaut, die Reichweite vergrößert und eine gute Kundenpflege betrieben werden kann. Zudem ist es eine weitaus günstigere Alternative, Zielgruppen direkt anzusprechen, also so manch andere Marketingstrategie. Doch für ein erfolgreiches Social-Media-Marketing benötigt es unter anderem einen strukturierten Content-Plan, bei dem ebenso Trends berücksichtigt werden können, eine Zielgruppen-Analyse, um auch die geeignete Plattform zu wählen, und eine Kontrolle der Performance. So lässt sich eine angepasste Strategie entwickeln und geeignete Maßnahmen setzen, damit die gewünschten Ziele und Ergebnisse auch erreicht werden. Zur Unterstützung bei der Umsetzung ist es zudem ratsam, auf die Verwendung von bestimmten Tools zurückzugreifen, die beim Sammeln relevanter Daten und bei der entsprechenden Analyse helfen. So kann einem erfolgreichen Social-Media-Marketing kaum noch was im Wege stehen!