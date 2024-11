Besondere Ehre für Vera Peters

Unkel, 6. November 2024.

Was für Schauspieler der Oscar und für Musikschaffende der Grammy, ist für Unternehmer der Stevie Award. Am 8. November wird der renommierte und begehrte Preis im Marriott Marquis Hotel am Times Square in New York verliehen. Vera Peters aus Unkel am Rhein ist als einzige Deutsche und eine von insgesamt nur zwei Unternehmerinnen aus Europa Finalistin in der Kategorie „Best Female Entrepreneur – Business Services“ (Beste Unternehmerin aus dem Bereich Unternehmensdienstleistungen). Als Finalistin hat sie die Chance, den begehrten Preis am Wochenende abzuräumen. Die Finalurkunde und die Einladung zur Preisverleihung nach New York kommen einer Nominierung für den Oscar gleich. Für den Preis haben sich über eintausend Unternehmerinnen aus der ganzen Welt beworben.

Afrika braucht nicht uns, sondern wir brauchen Afrika

„Da New York City auch als pulsierendes Zentrum für Business und Innovation bekannt ist, ist es mir eine Ehre, in dieser inspirierenden Umgebung an dem Bankett teilzunehmen und hoffentlich einen Award zu erhalten“, freut sich Vera Peters nicht nur über die Ehrung, sondern auch auf die anstehende Reise. Ausgezeichnet wurde sie zum einen für ihr Konzept der LIFE Safari, das individuelle Persönlichkeitsentwicklung für Führungskräfte mit interkulturellem Management und internationaler Wirtschaftskooperation verbindet. Zum anderen wurde sie für ihre Rolle als Vordenkerin gewürdigt, die mit klaren Botschaften wie „Afrika braucht nicht uns, sondern wir brauchen Afrika“ und der Überzeugung, dass reine Geldspenden oft mehr Leid verursachen, als sie lindern, das Bewusstsein für nachhaltige, partnerschaftliche Kooperationen auf Augenhöhe schärft. Diese Nominierung würdigt somit das Lebenswerk der Unternehmerin.

Technik und Menschlichkeit

Die diplomierte Luft- und Raumfahrt- sowie Wirtschaftsingenieurin und zertifizierte Master-Mediatorin begann ihre Karriere beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) und bei der Deutschen Lufthansa AG, wo sie sich einen Namen in den Bereichen Management und strategische Planung machte. Dieser Unternehmenshintergrund bildete eine solide Grundlage für ihren innovativen Ansatz in Bezug auf Führung und persönliche Entwicklung. Mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung gründete Vera Peters ihr Unternehmen BusinessArt, das sich der Entwicklung von Führungskräften und Teams durch transformative Lernreisen verschrieben hat. Ihr Flaggschiffprodukt, das LIFE Safari Leadership & Change Programm, ist eine innovative Initiative, die darauf abzielt, Einzelpersonen zu befähigen, starke, authentische und belastbare Führungskräfte zu werden. Dieses Programm kombiniert erfahrungsorientiertes Lernen mit praktischen Strategien und stützt sich auf verschiedene interkulturelle Erkenntnisse, um das persönliche und berufliche Wachstum zu fördern. Auch geht es darum, ein „Great Place to Work“ im Unternehmen zu etablieren. Das LIFE Safari Leadership & Change Programm zeichnet sich durch seinen einzigartigen Ansatz aus, der eine transformative zweiwöchige Erkenntnisreise in die afrikanische Wildnis und die Implementierung der gemachten Erfahrungen im Unternehmen umfasst. Dieses Programm befähigt Unternehmer und Führungskräfte, mehr Freiheit und Freude am Unternehmertum zu gewinnen und sich auf wesentliche Aspekte des Lebens zu konzentrieren – privat und beruflich.

Auch Nachhaltigkeit ist Peters in diesem Zusammenhang wichtig: Sie unterstützt Unternehmen dabei, nachhaltige Praktiken einzuführen und Zertifizierungen zu erhalten, die auf die 17 Social Development Goals (SDGs) der Vereinten Nationen abgestimmt sind, wodurch die sozialen und ökologischen Folgen ihres Wirtschaftens erheblich verbessert werden.

Erkenntnisreisen nach Afrika als Entwicklungskonzept

Peters‘ Programm setzt darauf, dass emotional erlernte Erfahrungen aus der Wildnis und Begegnungen mit verschiedenen Kulturen ein Leben lang erhalten bleiben. Nach der Reise bietet Vera Peters eine enge Betreuung, um die Umsetzung der gewonnenen Erkenntnisse sicherzustellen. Darüber hinaus umfasst das Programm die Unterstützung von Projekten lokaler afrikanischer Unternehmer, die den Geist der Mitgestaltung fördern.

Im Gegensatz zu den meisten ähnlichen Angeboten, bei denen es sich in der Regel um kurzfristige Retreats mit minimaler Integration der lokalen Kultur handelt, integriert das LIFE Safari Programm die afrikanische Philosophie von „Ubuntu“ – mit dem Schwerpunkt auf Verbundenheit, Gemeinschaft und gegenseitigem Lernen. „Denn Erfolge entstehen durchs Tun und nicht durch theoretisches Debattieren“, so Peters.

Soziales Engagement zwischen Europa und Afrika

Vera Peters ist zudem Gründerin des gemeinnützigen Vereins Business4Needs and Dreams e.V., bei dem es in erster Linie nicht um Geld geht, sondern um Beratung auf Augenhöhe, um Unternehmern zu ermöglichen, aus eigener Kraft ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen. Im Rahmen von „Manager ohne Grenzen“ hat Vera Peters darüber hinaus mehrere Monate lang ein Unternehmen in Uganda pro bono beraten und das Management unterstützt.

Im Wettbewerb bestehen

„Die Entscheidung, mich zu bewerben, war geprägt von dem Wunsch, mich dem internationalen Wettbewerb zu stellen und zu prüfen, wie wir im internationalen Kontext wahrgenommen werden. Der Stevie Award bietet einen neutralen Blick von außen, der uns hilft, unsere Leistungen objektiv zu bewerten, ähnlich wie wir es unseren Kunden im Consulting empfehlen. Diese Auszeichnung von einer internationalen Fachjury bedeutet uns sehr viel. Es ist wie ein Ritterschlag für mich, wenn meine Herzensthemen Anerkennung finden und unsere Safari-Strategie sowie unsere Beratungsleistungen auf dem Prüfstand bestehen und glänzen“, erklärt die Unternehmerin ihre Bewerbung für den Stevie Award.

Weitere Informationen über Vera Peters, ihr Konzept der LIFE Safari sowie ihr internationales und ehrenamtliches Engagement und weitere Führungskräfteprogramme gibt es unter https://businessart.de. Mehr zum Stevie Award können Interessenten unter https://stevieawards.com erfahren.

Hintergrund

Vera Peters ist eine Pionierin in der Management- und Unternehmensberatung. Mit einem Diplom in Luft- und Raumfahrttechnik sowie Wirtschaftsingenieurwesen und als zertifizierte Master-Mediatorin bringt sie eine seltene Kombination aus technischer Brillanz und tiefem menschlichem Verständnis in ihre Arbeit ein.

Ihre Karriere begann beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) und der Deutschen Lufthansa AG, wo sie über 25 Jahre Großprojekte leitete und ihre Fähigkeiten im Management und in der strategischen Planung verfeinerte.

Im Jahr 2000 gründete Vera Peters ihr Unternehmen BusinessArt, das sich der Entwicklung von Führungskräften und Teams durch transformative Lernreisen widmet. Ihr Flaggschiff, das LIFE Safari® Leadership & Change Programm, ist ein innovatives Konzept, das Abenteuer- und Erkenntnisreisen nach Afrika mit maßgeschneidertem Coaching kombiniert. Dieses Programm zielt darauf ab, Menschen zu starken, authentischen und resilienten Führungspersönlichkeiten zu entwickeln. 2020 wurde das LIFE Safari® Programm mit dem Excellence Award ausgezeichnet und Vera Peters 2022 als „Innovativste Unternehmerin“ von THE GROW geehrt.

Veras Peters Engagement für nachhaltige Praktiken und interkulturelle Zusammenarbeit zeigt sich in all ihren Projekten. Sie hat erfolgreich Strategien entwickelt, die komplexe globale Herausforderungen adressieren. Ihre Fähigkeit, andere zu inspirieren und zu motivieren, sowie ihr tiefes Verständnis für menschliche Dynamiken, machen sie zu einer herausragenden Führungspersönlichkeit und Mentorin.

Vera Peters ist rund 30 Jahren verheiratet, Mutter von zwei Söhnen und Mehrfachunternehmerin. Sie setzt sich aktiv für ihren Verein Business 4 Needs & Dreams e.V. ein, der Menschen in die Eigenständigkeit begleitet. Als TOP 100 Speaker und Autorin steht sie regelmäßig auf großen Bühnen und teilt ihre Erkenntnisse zu Themen wie „Die Safari-Strategie für Leader“, „Hirngespinst Fachkräftemangel“ und „Mutige Entscheidungen, starke Lösungen“.

Sie inspiriert durch ihre Kreativität, ihr soziales Engagement und ihre Leidenschaft für nachhaltiges Wachstum. Sie setzt neue Maßstäbe in der modernen Führung und motiviert andere, ihre Visionen zu verwirklichen.

Weitere Informationen unter https://businessart.de.

Quelle: BusinessArt Vera Peters