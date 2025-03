Experten-Netzwerk für Fachkräftemagneten

Köln/Bornheim, 26. März 2025.

Schon in den kommenden fünf bis zehn Jahren werden dem deutschen Arbeitsmarkt mehr als fünf Millionen Arbeits- und Fachkräfte fehlen. Für viele Branchen bleibt das Thema Fachkräftemangel trotz KI und Digitalisierung eine große Herausforderung. Weder Zuwanderung noch neue Technologien werden das Problem in absehbarer Zeit lösen können. Davon ist der Personalberater und Experte für Arbeitgeberattraktivität Reiner Huthmacher überzeugt. Nun ergänzt er seine Expertise um ein Netzwerk aus hochspezialisierten Lösungsanbietern.

Fluktuation ist deutlich teurer

„Wer ständig neue Mitarbeiter sucht, zahlt ein Vielfaches von dem, was er investieren müsste, um seine bestehende Belegschaft zu begeistern und zu binden“, ist Reiner Huthmacher überzeugt. Fluktuation koste immense Summen, und mit jedem Mitarbeiter, der ein Unternehmen verlässt, gehen auch Wissen und Kundenbeziehungen. „Deswegen ist jeder Euro, der in Mitarbeiterbindung und Arbeitgeberattraktivität fließt, ein gut investierter Euro“, so der Experte. Zu Huthmachers Netzwerk gehören deswegen mehrere handverlesene Dienstleister und Fachleute aus Wissenschaft, Technologie, Psychologie, Marketing, Arbeitsplatzgestaltung, Management und anderen Wissensbereichen, die sich sowohl in einzelnen Branchen auskennen als auch die Maßnahmen liefern, die jeden einzelnen Mitarbeiter individuell an einen Arbeitgeber binden.

Partner für attraktive Arbeitgeber

Aber, so Reiner Huthmacher, natürlich seien in attraktiven Unternehmen immer auch neue Stellen zu besetzen. „Wer dem Fachkräftemangel trotzt, kann solide wachsen und sich neue Geschäftsfelder erschließen.“ Deswegen können auch attraktive Arbeitgeber mit top-motivierten Belegschaften nicht auf Recruiting verzichten. „Wir arbeiten deswegen auch mit Headhuntern, Recruitern und Profis rund um das Thema Stellenausschreibung zusammen. Unser Netzwerk ist breit und bietet für alle Branchen echte Lösungen“, so der Experte für Arbeitgeberattraktivität.

Ganzheitlich statt „von der Stange“

Bestehende Mitarbeiter binden und gleichzeitig die besten Talente auf dem Markt finden und integrieren, das sei sie Königsdisziplin. „Für jede Person, für jedes Unternehmen, für jede Lebens- und Karrierephase gibt es geeignete Maßnahmen, nur kommen die eben nicht von der Stange. Da muss jeweils individuell geschaut werden“, erklärt Reiner Huthmacher.

Begleitung statt Beratung

Mehrere Dutzend Einzelmaßnahmen können von Reiner Huthmacher und seinen Netzwerkpartnern zu individuellen Lösungspaketen geschnürt werden – von der betrieblichen Gesundheitsvorsorge und der zusätzlichen Absicherung im Alter über individuelle Benefits und neue Arbeitszeitmodelle bis hin zu Fragen der Karriereförderung und der Führung. „Wir betreiben keine Nettolohnoptimierung oder kommen mit singulären Maßnahmen“, berichtet der Kölner Personalprofi aus seiner Praxis. „Es ist immer eine Mischung aus sozialen, ökonomischen, betrieblichen und privaten Faktoren, die eine Rolle spielen. Das Unternehmen wird als Arbeitgeber ganzheitlich attraktiv, die Mitarbeiter bekommen Vorteile, die sie wirklich zu schätzen wissen, weil sie in deren Leben passen. Das ist etwas Ganzheitliches, immer mit dem Blick auf eine nachhaltige Lösung“, so Huthmacher.

Er und seine Netzwerkpartner unterstützen dabei handfest und tatkräftig. „Das ist keine Beratung, die die Unternehmer allein lässt, sondern Sparring mit Umsetzungs- und Geling-Garantie, das Arbeitgeber und Arbeitnehmer als Gemeinschaft zusammenschweißt. So werden Unternehmen zu echten Fachkräftemagneten, die sich die besten Bewerber aussuchen können.“

Kostenloses Webinar

Reiner Huthmacher stellt die Lösungen gegen das Fachkräftemangel, einige seiner Top-Partner sowie seine bereits hundertfach erprobte Methode nun im Rahmen eines neuen Webinars vor. „Wir haben viel Neues im Programm, neue Experten und neue Möglichkeiten“, lädt Huthmacher ein. Sein Webinar richtet sich an Unternehmen aller Branchen ab 20 Beschäftigte. Das Webinar mit dem Titel „Fachkräftemangel? Nicht mit dir!“ findet am Mittwoch, den 2. April zwischen 11.00 und 12.30 Uhr statt. Unternehmer und Führungskräfte können kostenlos daran teilnehmen.

Weitere Informationen zum Webinar und die Möglichkeit zur Anmeldung, über Reiner Huthmacher sowie über die Themen Mitarbeiterbindung und Mitarbeitergewinnung gibt es unter https://webinar.fachkraeftemagnet.net.

Hintergrund

Reiner Huthmacher ist Gründer der Huthmacher Consulting GmbH mit Sitz in Bornheim. Das Unternehmen widmet die sich der Fachkräftebindung sowie der Fach- und Arbeitskräftegewinnung, entwickelt kleine und mittlere Unternehmen zu anziehenden Fachkräftemagneten, die sich die besten Bewerber aus dem umkämpften Markt aussuchen können. Employer Branding, die vorausschauende und umfassende Absicherung der Risiken von Mitarbeitern sowie individuelle Benefits und Mehrwerte für Belegschaften sind ebenso Teil des Angebots von Huthmacher & Partner wie die aktive Unterstützung bei Fragen der Arbeitgeberkommunikation und beim Recruiting, zum Beispiel durch beliebte Bausteine wie ein von Reiner Huthmacher entwickeltes Coaching für HR-Abteilungen. Reiner Huthmacher ist seit mehr als 30 Jahren Unternehmer und erfahrener Begleiter kleiner und mittlerer Unternehmen. Als Consultant für Fachkräftemagneten hat er „Das kleine 1×1 der Mitarbeiterbindung und Mitarbeitergewinnung“ entwickelt, eine Methode, die schon mehrere hundert Mal in KMUs verschiedener Branchen zum Einsatz kam und nahezu immer für messbar mehr Motivation und Mitarbeiterbegeisterung gesorgt hat. Reiner Huthmacher ist gefragter Vortragsredner und als Experte in mehreren renommierten Fachzirkeln und Gremien aktiv.

Weitere Informationen unter www.fachkraeftemagnet.net.

