Wilnsdorf / Netphen, 5. März 2025.

Die ETL Steuermanufaktur GmbH erhält bereits zum dritten Mal nach 2020 und 2022 das Zertifikat „Familienfreundliches Unternehmen“. Vergeben wird die begehrte Auszeichnung in regelmäßigen Abständen von einer regionalen Fachjury, der unter anderem Vertreter der IHK, des Deutschen Gewerkschaftsbundes und der IG Metall, der Arbeitgeberverbände Siegen-Wittgenstein und Olpe sowie der Kreishandwerkerschaft angehören. Übergeben wird der renommierte Preis jeweils von Landrat Andreas Müller. Für die ETL Steuermanufaktur mit ihren Büros in Wilnsdorf und Netphen-Deuz ist die Auszeichnung als „Familienfreundliches Unternehmen“ ein weiterer Beleg für das soziales Engagement des Unternehmens über alle gesellschaftlichen Bereiche hinweg.

„Wir legen Wert darauf, bei jeder neuen Zertifizierung einen anderen Schwerpunkt zu setzen. Wir möchten umfassend familienfreundlich sowie ein sozialer und attraktiver Arbeitgeber sein“, erklärt Geschäftsführer Rüdiger Stahl. Der Diplom-Betriebswirt und Steuerberater sieht sein Unternehmen als Vorbild der Branche. „Wir arbeiten naturgemäß analytisch und zahlengetrieben, aber wir sind auch an gesellschaftlichen Themen interessiert und möchten unseren Beitrag leisten“, so Stahl. „Familienfreundlich“ sei mehr als ein Prädikat. „Es ist uns Verpflichtung. Das beweisen wir in der täglichen Praxis.“

Vereinbarkeit von Beruf und Pflege

Bei der diesjährigen Re-Re-Zertifizierung stand vor allem das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Pflege im Fokus. „Mehrere unserer Mitarbeiterinnen hatten pflegebedürftige Angehörige zuhause, mussten sich schließlich um den Nachlass kümmern und waren sowohl emotional als auch verwaltungstechnisch und finanziell sehr gefordert“, berichtet Stahl. „In einem Fall hing sogar ein Unternehmen daran, das bis zur Pflegebedürftigkeit vom Ehemann einer Kollegin geleitet wurde.“ Pflege führe schnell zur Bedrohung der Existenz, weiß der Steuerberater zu berichten.

Als Steuerkanzlei konnte man handfest unterstützen. „Mit Bürokratie kennen wir uns schließlich aus“, stellt Rüdiger Stahl fest. Zudem habe man mit Umverteilung der Arbeit, flexiblen Arbeitszeiten, Home-Office-Regelungen und praktischen Dingen immer geholfen, wo dies nötig gewesen sei. „Wir haben daraus ein Konzept entwickelt, das wir nun allen Kolleginnen und Kollegen anbieten können, wenn diese in die gleiche Situation kommen. Bei einer älter werdenden Gesellschaft werden auch die Belegschaften der Unternehmen älter. Der Herausforderung Pflege werden sich also auch weitere Mitarbeiter stellen müssen.“ Das erworbene Wissen gebe die ETL Steuermanufaktur auch gerne an andere Unternehmen und die eigenen Mandanten weiter. „Wir werden das in unseren Beratungsauftrag integrieren“, macht Stahl klar. Steuerberatung sei immer auch Unternehmensberatung. Soziale und gesellschaftliche Themen seien dabei keineswegs ein Randthema.

Care-Arbeit und gesellschaftliches Engagement ermöglichen

In den vergangenen Jahren hat die ETL Steuermanufaktur bereits viel in die sozialen Belange der Mitarbeiter investiert, für flexibles Arbeiten und nachhaltige Mobilität gesorgt und dadurch Arbeitnehmerinnen mit Kindern unterstützt. „Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist gerade im Hinblick auf den fehlenden Nachwuchs in unserer Branche ein wichtiges Thema“, erklärt Stahl. Die meisten Mitarbeiter in der ETL Steuermanufaktur seien weiblich, hätten Kinder und seien mannigfach ehrenamtlich engagiert. „Auch das wollen wir fördern“, so der Steuerberater. Care-Arbeit und gesellschaftliches Engagement dürften trotz steigender Anforderungen im Beruf nicht leiden. Dieser Verantwortung müssten sich moderne Unternehmen stellen. Die Digitalisierung könne dabei sehr unterstützen. Die Arbeitswelt werde zunehmend mobiler und flexibler. Man sehe die ETL Steuermanufaktur hier als Gestalter und Pionier.

Belohnung und Ansporn

Auf die Auszeichnung „Familienfreundliches Unternehmen“ sei man stolz, berichtet Stahl, der die Auszeichnung zusammen mit mehreren Kolleginnen entgegennahm. Das Zertifikat sei Belohnung und Ansporn zugleich. Schon jetzt bereite man sich auf die nächste freiwillige Zertifizierung vor. „Wir wollen immer besser, sozialer und erfolgreicher werden, auch, um im Wettbewerb zu bestehen“, verspricht Rüdiger Stahl abschließend.

Hintergrund

Durch den Zusammenschluss der beiden innovativen mittelständischen Steuerberatungskanzleien Claus Hexel und Rüdiger Stahl ist die ETL Steuermanufaktur GmbH im Kreis Siegen-Wittgenstein entstanden. Neben den beiden Berufsträgern betreuen derzeit rund 25 qualifizierte Mitarbeiter an den Standorten Wilnsdorf und Netphen-Deuz die Mandanten aus der Region in steuerlichen und betriebswirtschaftlichen Fragen. Tätigkeitsschwerpunkte der ETL Steuermanufaktur GmbH sind Finanzbuchhaltung, Lohnbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung, Jahresabschlusserstellung, die Erstellung von Steuererklärungen, insbesondere Einkommens-, Körperschafts-, Umsatz-, Gewerbe-, Erbschafts- und Schenkungsteuer, gestaltende Steuerberatung, Vertretung gegenüber Finanzbehörden und Finanzgerichten – in Zusammenarbeit mit den Rechtsanwälten und Unternehmensberatern im ETL-Verbund Existenzgründungsberatung sowie betriebswirtschaftliche Beratung. Die ETL Steuermanufaktur GmbH setzt dabei Maßstäbe in Sachen Datenschutz, Technologie (papierloses Büro, Online-Kanzlei, Digitalisierung, arbeitsteilige Prozesslandschaft) und Mitarbeiter-Management (Heimarbeitsplätze, Vertrauensarbeitszeit, Vereinbarkeit von Familie und Beruf).

