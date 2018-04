Jens Bargmann wird Geschäftsführer der MediaMath Germany GmbH (Lesezeit: 2 Minuten)

Berlin – MediaMath, führende unabhängige Programmatic-Advertising-Plattform für Werbetreibende, gibt heute die Verstärkung ihres internationalen Führungsteams bekannt. Ziel des Unternehmens ist es, zukünftig besonders in das wachsende europäische Geschäft zu investieren.

„Durch die Schaffung eines neuen internationalen Führungsteams wollen wir das Wachstum von MediaMath außerhalb Nordamerikas beschleunigen. Deutschland ist für uns einer der wichtigsten Märkte in Europa. Aus diesem Grund wollen wir verstärkt in das deutsche Geschäft investieren und unsere globalen Aktivitäten und Kooperationen mit Partnern wie IBM, Procter & Gamble, Coca-Cola, ASOS oder Marriott auch in Deutschland weiter ausbauen” erklärt Dave Reed, Managing Director International bei MediaMath.

Viktor Zawadzki steigt zum Senior Vice President International Service & Operations auf

Viktor Zawadzki wird ab sofort die Position des Senior Vice President International Service & Operations übernehmen und für die Leitung aller Kundenservice- und Support-Teams in EMEA, LATAM und APAC zuständig sein. Seit 2016 bekleidete er die Position des Region Manager DACH, Nordics und Central Europe bei MediaMath. Zuvor war er als CEO bei Spree7 tätig, seinerzeit führender unabhängiger Trading Desk in Deutschland, der 2015 von MediaMath akquiriert wurde. „International tätige Brands und Agenturen benötigen globalen Support – neben unserer von Forrester Research ausgezeichneten Plattform haben wir unser Service-Angebot ausdifferenziert und stellen unseren globalen Kunden individuelle Experten-Teams als festen Bestandteil des MediaMath Produktes an die Seite” so Viktor Zawadzki.

Jens Bargmann soll das Wachstum von MediaMath beschleunigen

Jens Bargmann wird zukünftig als Geschäftsführer der MediaMath Germany GmbH das Berliner Büro leiten und das Geschäft im DACH-Markt sowie in Nord-, Mittel- und Osteuropa verantworten. MediaMaths Strategie beruht dabei sowohl auf der innovativen technischen Plattform, als auch auf einer ausgereiften Service-Strategie und dem Bekenntnis zu Consumer-First-Marketing. Bisher war Bargmann als Vice President Commercial DACH, Nordics, Central/Eastern Europe für die Neukundengewinnung, das Umsatzwachstum und den weiteren Ausbau des Vertriebs von MediaMath in der DACH-Region zuständig. Er verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in leitenden Positionen in der Digitalbranche. „Unser Ziel bei MediaMath ist es, durch die Gewährleistung vollständiger Transparenz nicht nur was Kosten betrifft, sondern auch besonders in Bezug auf die Nutzung und Verarbeitung von Nutzeraten ein besseres Internet für Konsumenten, Publisher und Werbetreibende zu schaffen”, erklärt Jens Bargmann.

MediaMath gehört zu den führenden Anbietern von Programmatic-Advertising-Technologie und hat bereits im Jahr 2007 die erste Demand Side Platform entwickelt. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, Advertiser dabei zu unterstützen, intelligente Algorithmen und proprietäre Daten besser zu verstehen und zu nutzen, um ihre Zielgruppen über alle relevanten digitalen Touchpoints ansprechen zu können.