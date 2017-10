Feuerwehr München vertraut jetzt auf Datenbasis des Auskunftsexperten

Essen – Die Feuerwehr München vertraut jetzt auf die breite und aktuelle Datenbasis des klicktel-Servers von 11880.com. Sobald ein Notruf in der Branddirektion der bayerischen Landeshauptstadt eingeht, werden alle relevanten Informationen, die bei 11880.com zu der anrufenden Telefonnummer verzeichnet sind, auf den Bildschirmen angezeigt.

„Wir freuen uns, dass immer mehr Unternehmen auch auf unser Know-how im Datenbereich vertrauen. Über unsere hauseigene Datenredaktion und unsere moderne Technik sind wir bereits seit mehr als zwei Jahrzehnten Deutschlands zuverlässiger Datenlieferant privater und gewerblicher Telefonteilnehmer“, sagt Christian Maar, Vorstandsvorsitzender der 11880 Solutions AG.

Der Softwarepartner eurofunk Kappacher, Partner zahlreicher Notfalldienste und Rettungszentralen in Deutschland, hat jetzt auch für die Branddirektion in München für 100 Arbeitsplätze eine Schnittstelle zu den 11880.com-Daten eingerichtet. Rund 25 weitere Rettungs- und Notfalldienste in Deutschland arbeiten bereits mit 11880.com-Daten. Wenn die Informationen bei jedem eingehenden Anruf neben der Telefonnummer auch Namen und Adresse enthalten, kann die Notfallzentrale noch schneller reagieren.

