Die Bedeutung von TikTok für das Social-Media-Marketing: Tipps für Unternehmen

In den letzten drei bis vier Jahren hat TikTok enorm an Bedeutung gewonnen. Dadurch ist es auch zu einer wichtigen Plattform für das Social-Media-Marketing in Unternehmen geworden.

20 Millionen Nutzer in Deutschland

Die Anzahl der aktiven Nutzer in Deutschland liegt laut unterschiedlichen Studien aktuell bei monatlich nahezu 20 Millionen. Diese Reichweite bietet das Potenzial, mit entsprechend kreativen und unterhaltsamen Inhalten schnell eine große Anzahl an Nutzern zu erreichen und dadurch die eigene Markenbekanntheit zu steigern.

Die Plattform der Generation Z

Das gilt insbesondere dann, wenn eine junge Zielgruppe mit den eigenen Produkten und Dienstleistungen erreicht werden soll. Denn die Plattform ist gerade bei der Generation Z äußerst beliebt. Rund 41 Prozent der 18- bis 24-Jährigen nutzen die Video-App und verbringen dort täglich durchschnittlich etwa 95 Minuten.

Weshalb die Plattform jede Menge Inspiration bietet

Wer wissen möchte, wie sich die User auf der Plattform begeistern lassen, sollte Khabana Lame, Charlie D´Amelio und Bella Porch einen Besuch abstatten. Denn dabei handelt es sich um die drei Profile mit den meisten Followern, die viel Inspiration für eigenen Content bieten. In Deutschland gehören vor allem die Accounts von Nils Kuesel und Noemi Nikita zu den erfolgreichsten.

Tutorials und Challenges bieten sich als Content an

Bei der Erstellung der Content-Strategie ist es als Newbie ratsam, sich an eine erfahrene TikTok-Agentur zu wenden, die die aktuellen Trends auf dem sozialen Netzwerk genau kennt und auch die Sprache der User spricht.

Katja Ahrens, CEO der Social Media – TikTok Agentur havendo, weiß: „Vor allem kurze DiY-Tutorials erfreuen sich auf TikTok sehr großer Beliebtheit. Dabei kann es sich um Anleitungen für einfache Heimwerkerprojekte, Beauty-Tipps oder Kochrezepte handeln. Wichtig ist, dass der Content einfach verständlich und mit einem Schuss Humor vermittelt wird.“

Große virale Erfolge lassen sich darüber hinaus mit kreativen Challenges erzielen. Ein gutes Beispiel dafür ist unter anderem die CleanSnap-Challenge, durch die User zum einen Zeit an der frischen Luft verbracht und zum anderen auch noch Gutes für die Umwelt getan haben. Die Aufgabe lautete, einen zugemüllten Ort zu fotografieren, ihn dann aufzuräumen und dann noch ein Bild der Säuberungsaktion ins Netz zu stellen.

Die Herausforderung ist es, einen Massenhype zu erzeugen, der noch dazu zum eigenen Unternehmen passt. Das funktioniert vor allem immer dann besonders gut, wenn es gelingt, eine emotionale Verbindung zu den Usern herzustellen.