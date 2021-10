Energiewende in Frankreich – Läuft es bei unseren Freunden besser?

In Deutschland brauchte es sehr lange, bis nachhaltige Energieprojekte vorwärts kamen. Reguläre Eingriffe in den Energiemarkt und der zusätzliche hektische Atomausstieg sorgte bei uns in Deutschland dafür, dass die Investitionen in nachhaltige Energieprojekte stets gestiegen sind. Die Richtung der Energiewende stimmt tendenziell, aber es gibt noch viele Hindernisse zu Überwinden, um das Pariser Klimaziel zu erreichen. Am Ende müssen abgeschaltete Kohlekraftwerke und Atommeiler in der Stromerzeugung kompensiert werden.

Bei allen Umsetzungsproblemen in Deutschland ist es bestimmt auch mal sehr spannend, über die Grenze nach unseren Freunden in Frankreich zu schauen. Wie läuft die Energiewende in Frankreich? Was läuft besser, was läuft vielleicht schlechter? Gibt es einen Grund, warum vielleicht Frankreich alles besser macht?

2013 fiel der Startschuss zur Energiewende

Präsident Hollande gab im Januar 20213 quasi den Startschuss für einen verstärkten Ausbau von nachhaltigen Energiequellen. Lag damals der Atomanteil noch bei gut 75 %, so sollte dieser Anteil bis 2025 auf 50 % gesenkt werden. Frankreich setzte Jahrzehnte sehr stark auf die Atomenergie. Die daraus resultierenden Endlagerprobleme und die steigenden Sicherheitsrisiken bei einem sehr alten Kraftwerksinventar sorgten scheinbar auch in Frankreich zum Überdenken der dortigen Energieerzeugungsziele.

Hollande plädierte damals aber auch für die verstärkte deutsch-französische Zusammenarbeit. Entsprechend sind auch nachhaltige Projekte, zum Thema Energiewende, unter der Führung von deutschen Unternehmen realisiert worden.

Antje Grieseler und ihre Leonidas Management gelten hier als Experten im deutsch-französischen Markt für erneuerbare Energien sowie nachhaltige Energieprojekte.

Leonidas selbst wird in Zukunft laut Geschäftsführerin Antje Grieseler, „das Thema Nachhaltigkeit noch erweitern“. So sollen ESG konforme Investments für die Investoren gesucht werden, um sich noch diversifizierter und nachhaltiger aufzustellen. „Energieproduktion ist das eine, der effiziente Umgang mit Energie sowie umweltverträgliche Geschäftsprozesse sind aber auch wichtig und bieten reizvolle Investmentchancen“.

Gab es in den letzten Jahren sehr gute wirtschaftliche Rahmenbedingungen, so kippte die Investorenstimmung in den letzten Monaten. Frankreich förderte zum Beispiel nachhaltige Energieprojekte, ähnlich dem EEG Modell von Deutschland mit festen Einspeisevergütungen. Zusätzlich wurde sogar auch ein Inflationsausgleich bezahlt. Selbstverständlich belasteten diese Förderungen den französischen Haushalt. Die Politik reagierte dann komplett kopflos und hat sogar vor laufenden Verträgen nicht halt gemacht und die vereinbarten Einspeisevergütungen gekürzt.

Gesetz zur Reduzierung von Einspeisevergütungen von Bestandssolaranlagen

Ein großer Aufschrei sorgte im letzten Jahr (2020) die Veröffentlichung eines Gesetzes zur Reduzierung der Tarife für Solaranlagen, die zwischen 2006 und 2011 ihren Netzanschluss hatten. Die Zusagen waren für 20 Jahre gegeben worden. Betroffen sind 1.072 Solaranlagen in Frankreich.

Veröffentlichung des Erlasses und der Ausführungsverordnung für dieses Gesetz. Das Gesetz soll zum 1.10.1021 in Kraft treten.

Dieser erste Entwurf der Ausführungsverordnung sah eine Reduzierung der Tarife um bis zu 95 % vor. Der Grund hierfür lag insbesondere daran, dass die von der französischen Behörde erstellte Renditekalkulation den jeweils zugesagten Tarif verwendet hat und dazu die Gestehungskosten und Betriebskosten, die bei einer PV-Anlage anfallen, die im Jahr 2020 gebaut worden ist. Da sich die Technik weiterentwickelt hat und die Modulpreise gesunken sind, waren die angenommenen Kosten weitaus niedriger als die tatsächlich in den Jahren 2006 bis 2010 investierten Beträge und es wurden somit von der CRE Renditen angenommen, die deutlich über den erwirtschafteten lagen. Zudem wurde die Annahme getroffen, dass ab Inkrafttreten des Gesetzes am 1.10.21 alle Betriebskosten um 50 % reduziert werden könnten.

Französischer Energierat beschädigte das Investorenvertrauen

Der französische Energierat hat in seiner Sitzung am 23.7.21 die Entwürfe zur Änderung der Vergütung von Solarprojekten aus der Zeit vor 2011 mit 13 zu 2 Stimmen abgelehnt.

Der französische Energierat wurde im Jahr 2002 ins Leben gerufen und beschäftigt sich mit der Entwicklung der erneuerbaren Energien auf nationaler, französischer, aber auch europäischer Ebene. Beim Thema Tarif-Veränderung hat er nur eine beratende Funktion.

Der Energierat setzt sich aus Abgeordneten, Senatoren, Politiker aus den Regionen,Vertretern der entsprechenden Ministerien, einem Mitglied des Conseil d’Ètat aber auch Repräsentanten von Energieverbrauchern und energieerzeugenden Unternehmen zusammen.

Auch hier hat sich Antje Grieseler mit Leonidas für die gesamte Branche und Europas Energiewende seit Monaten eingesetzt.

Antje Grieseler hat ein eher negatives Fazit währenddem Interview mit den Mittelstand Nachrichten:

“Die Diskussion über die Reduzierung der Tarife hat das Ansehen Frankreichs als „sicheres“ Investitionsland beschädigt.

Die Aufforderung des französischen Staates, nach zu verhandeln mit den Wartungspartner wird dazu führen, dass Arbeitsplätze bei französischen und deutschen Firmen verloren gehen zugunsten günstigerer Anbieter aus anderen Ländern.

Das nun vorliegende Resultat, das wohl umgesetzt werden wird, lässt immer noch etlichen Projekten nicht genug Luft, um überleben zu können, bzw. werden notwendige Ersatzinvestitionen nicht möglich sein.

Wenn es nicht Einzelfalllösungen geben wird für etliche Projekte, werden die Investments auch von deutschen Investoren verloren sein und auch die KfW-Förderkredite nichtzurückgezahlt werden können. Die Klimaziele 2030 können so wohl kaum erreicht werden.”

Alles in allem gibt es leider – ähnlich wie in Deutschland – zwar Lippenbekenntnisse für die Energiewende, aber seitens der Politik oft sehr große Brocken, die den Investoren von nachhaltigen Energieprojekten in den Weg gelegt werden. Am Ende will jedes Investment auch Rendite erwirtschaften. Was der französische Energierat scheinbar vergessen hat ist dass die Atomenergie noch richtig lange nachgelagerte Kosten verursacht, die bei den erneuerbaren Energien von Solarenergie, Windenergie und Wasserkraft definitiv nicht anfallen!