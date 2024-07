EnBW Energiepark – Spatenstich für ein wegweisendes Energieprojekt in Gundelsheim

EnBW-Energiepark mit 72 Megawatt installierter Leistung versorgt in Zukunft über 30.000 Haushalte mit Ökostrom / Spatenstich für den Solarpark der Anlage mit Gundelsheims Bürgermeisterin Heike Schokatz

33.000 Haushalte erhalten aus Gundelsheim Solarstrom!

Karlsruhe / Gundelsheim. Am 5. Juli 2024 erfolgte im Landkreis Heilbronn der erste Spatenstich für den EnBW Energiepark in Gundelsheim. Dieses innovative Projekt, das sich durch seine Kombination aus Solar- und Windenergie sowie einem Batteriespeicher auszeichnet, soll zukunftsweisend für die nachhaltige Energieerzeugung in der Region sein.

EnBW Energiepark liefert 60,5 MW Leistung

Der Energiepark Gundelsheim wird nach seiner Fertigstellung eine beträchtliche Strommenge erzeugen und dabei sowohl Sonnen- als auch Windenergie nutzen. Der erste Bauabschnitt, der Solarpark, wird mit rund 110.000 Solarmodulen eine installierte Leistung von 60,5 Megawatt haben und etwa 23.900 Haushalte mit Strom versorgen. Die Inbetriebnahme ist für das erste Quartal 2025 geplant. Die Projektfläche erstreckt sich über 64 Hektar, von denen 55 Hektar für die Solarmodule genutzt werden. Zusätzliche Flächen sind für Biotope und Wildwechselpfade vorgesehen.

Projektleiter Stefan Wresch betont die sorgfältige Planung, die unter intensiver Einbindung von Umweltverbänden und in Zusammenarbeit mit der Stadt und dem Landratsamt Heilbronn erfolgte. Technischer Projektleiter Stefan Lederer hebt die erfolgreichen Maßnahmen zur Bodenstabilisierung und den Einsatz neuer Technologien hervor, die maßgeblich zum Projektfortschritt beigetragen haben.

Bürgermeisterin Heike Schokatz freut sich über den Klimaschutz

Gundelsheims Bürgermeisterin Heike Schokatz sieht in dem Spatenstich einen wichtigen Meilenstein für die Region: „Unsere Stadt bietet den idealen Standort für dieses Projekt, das sowohl Sonnen- als auch Windenergieanlagen optimal nutzt und abseits der Wohnbebauung liegt. So leisten wir einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz im Land.“

EnBW Energiepark Gundelsheim wird auch Windpark

Der zweite Bauabschnitt des Energieparks wird ein Windpark sein, dessen Genehmigungsantrag im dritten Quartal 2024 eingereicht werden soll. Zwei Windenergieanlagen des Typs Enercon E160 mit jeweils 5,6 Megawatt sind geplant, um ab dem dritten Quartal 2027 Strom für etwa 6.600 Haushalte zu erzeugen.

Batteriespeicher mit netzdienlichen 2,25 MW Leistung

Ein zusätzlicher Batteriespeicher mit einer Kapazität von 2,25 Megawattstunden wird installiert, um den erzeugten Strom flexibler ins Netz einzuspeisen und den Eigenbedarf der Anlagen zu decken. Diese Kombination von Technologien sorgt dafür, dass die Energieerzeugung aus erneuerbaren Quellen effizient und zuverlässig erfolgt, unabhängig von Wetterbedingungen.

Der EnBW Energiepark Gundelsheim repräsentiert einen großen Schritt in Richtung nachhaltiger Energienutzung und zeigt, wie die Integration verschiedener erneuerbarer Energietechnologien zur Lösung der Energieherausforderungen unserer Zeit beitragen kann. Das Vorhaben steht beispielhaft für die Zukunft der Energiewirtschaft und die wichtige Rolle, die Regionen wie Gundelsheim dabei spielen können.