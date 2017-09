Neue Lösungen zur Unterstützung des Microsoft-Kundenerlebnis

HALLBERGMOOS – Microsoft und Polycom rücken bei der Zusammenarbeit noch stärker zusammen. Auf der jährlichen Konferenz Microsoft Ignite in Orlando, Florida, stellt Polycom gleich mehrere Lösungen vor: Polycom RealConnect Hybrid ist die erste Video-Interoperabilitätslösung, die es ermöglicht, Meeting-Teilnehmer von Skype for Business online und on premise mit existierenden Videogeräten zu verbinden. Durch das Polycom Skype Room System (MSR) profitieren Kunden, die Collaboration-Plattformen wie Microsoft Skype for Business und Office 365 nutzen, nun ebenfalls von einer Sprach- und Videoqualität in HD.

Polycom-Lösungen unterstützen Microsoft Teams Polycom bietet sein umfassendes Portfolio an High-Definition-Sprach- und Videotechnologie zudem auch für die neu angekündigte Collaboration-Plattform Teams von Microsoft an.

„Seit fast 15 Jahren unterstützen wir Kunden von Microsoft in allen Phasen der Zusammenarbeit – ob bei Skype for Business, Office 365 oder jetzt Teams. Unsere Lösungen werden weiterhin für Sprach- und Video-Anwendungen von höchster Qualität sorgen und das Microsoft Collaboration-Erlebnis abrunden“, sagt Mary McDowell, Chief Executive Officer bei Polycom.

„Wir freuen uns über die Partnerschaft und die Integration von Polycoms zentralen Sprach- und Videogeräten in die neue Microsoft Teams-Plattform. Microsoft Teams gemeinsam mit Lösungen wie Polycom MSR und der Polycom RealPresence Group Series sind eine unschlagbare Kombination für Collaboration auf höchstem Niveau“, sagt Bob Davis, CVP, Skype Business Services & Office Product Group Customer Experience bei Microsoft.

Polycom RealConnect Hybrid

Polycom® RealConnect™ ermöglicht eine Videointeroperabilität zwischen Online-Nutzern von Skype for Business in Office 365 und nicht-Skype for Business standardbasierten Endpunkten. Die Migration in die Cloud und zu Office 365 erfolgt oft in mehreren Schritten und unterscheidet sich von Unternehmen zu Unternehmen. Um diese Lücke zu schließen, hat Polycom das neue Polycom RealConnect Hybrid vorgestellt. Die Lösung verbindet Nutzer von Skype for Business on premise nahtlos mit vorhandenen Videogeräten über den Polycom Video-Interoperabilitätsdienst in Microsoft Azure. Sind Kunden bereit, zu Office 365 und Skype for Business Online zu migrieren, können sie einfach zum Angebot von RealConnect für Office 365 wechseln. RealConnect Hybrid ist ab Oktober verfügbar.

Polycom Microsoft Skype Room (MSR) Systems

Das Skype Room System, die Polycom® MSR Series, ist ab sofort vorbestellbar. Dank der vertrauten Skype for Business-Oberfläche ist damit die Teilnahme an einer Besprechung mit nur einem Klick möglich. Die kristallklare Audio- und Videoqualität von Polycom gibt Teilnehmern das Gefühl, sich im selben Raum zu befinden. Polycom MSR beinhaltet die letzten Innovationen von Polycom für Konferenzräume jeder Größe, unter anderem die Kamera Polycom® EagleEye™ MSR Camera, Polycom Trio™ 8800, die Polycom® CX5100-Videotechnologie, Polycom® RealPresence® Medialign™ sowie das neue Polycom Trio™ 8500 und Polycom® VoxBox™. Polycom MSR ist im vierten Quartal weltweit verfügbar.

Quelle: Polycom/LEWIS Communications GmbH