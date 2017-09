München – Dynatrace, das Digital Performance Management Unternehmen, ist dem SAP-PartnerEdge-Programm beigetreten. Durch die Teilnahme ist die Dynatrace-Lösung ab sofort im SAP App Center verfügbar. Die Lösung bietet Kunden und SAP-Partnern ein innovatives KI-basiertes und vollständig automatisiertes Full-Stack Performance-Monitoring für den Cloud Foundry Stack auf der SAP Cloud Plattform.

Matthias Scharer, Vice President Business Operations bei Dynatrace, erklärt, warum die Dynatrace-Lösung Kunden und Partner bei der digitalen Transformation zuverlässig unterstützt: „Sie benötigen digitales Performance-Management, das in die digitalen Services und Anwendungen der heutigen hyper-komplexen, hyper-skalierten IT-Umgebungen integriert ist. Ansonsten ist ein Geschäftserfolg kaum möglich, da sie nicht die Real-User-Experience sehen oder erkennen, wie sich die Anwendung in der Cloud verhält. Sie können auch nicht die IT-Performance mit Business-Ergebnissen verknüpfen oder Ressourcen angemessen optimieren.“

„Durch die Aufnahme in das SAP App Center sind die leistungsfähigen Funktionen von Dynatrace in einfach nutzbaren, vorkonfigurierten Paketen erhältlich“, so Scharer weiter. „Das hilft Unternehmen, die Anwendungen auf der SAP Cloud Plattform aufzubauen, zu betreiben und Workloads einfach zu überwachen – mit vollständig optimierter Performance über hybride und Cloud-native Umgebungen sowie über den gesamten Lebenszyklus der Anwendungen hinweg.“

Die SAP Cloud Plattform ist die agile Plattform-as-a-Service für die digitale Transformation, mit umfassenden Services für die Entwicklung von Anwendungen. Zudem bietet sie Funktionen, mit denen Unternehmen Informationen aller Art sammeln, verwalten, analysieren und nutzen können. Damit erweitern und vernetzen sie ihre Business-Systeme und entwickeln innovative Szenarien zur Optimierung ihrer Geschäftsprozesse.

Vorteile der Zusammenarbeit

Aus Partnersicht stellt Marc Geall, Senior Vice President, SAP Cloud Plattform Ecosystem, den Wert von Dynatrace für Mitglieder des SAP-PartnerEdge-Programms dar: „Der Druck für schnellere Innovationen bei Gewährleistung hoher Performance war noch nie so hoch wie jetzt. Performance-Management ist daher erfolgskritisch und mit der Dynatrace-Lösung können Partner ihre Apps auf unserer Cloud aufbauen. Sie erhöht den Wert unseres Innovationspakets für die SAP Cloud Plattform, indem sie die Performance darauf basierender Apps optimiert.“

Er fügt hinzu: „Sogar noch wichtiger ist, dass nun SAP-Partner die Dynatrace-Lösung kostenlos für das Monitoring ihrer Cloud Foundry Entwicklungsumgebung nutzen können, während sie Apps für die SAP Cloud Plattform erzeugen. Das ist ein echter Vorteil für unsere Partner-Community.“

Dynatrace wird für Kunden und Partner auch mit einer kommerziellen Lizenz über das SAP App Center erhältlich sein – für das Monitoring von Workloads auf der SAP Cloud Plattform durch Cloud Foundry Build Packs.

Als Partner im SAP-PartnerEdge-Programm kann Dynatrace Software-Anwendungen auf Basis der marktführenden Technologie-Plattformen von SAP entwickeln, vermarkten und verkaufen. Das umfassende Programm bietet die Tools, Vorteile und Unterstützung zur Gestaltung hochqualitativer, disruptiver Anwendungen für spezifische Geschäftsbedürfnisse – schnell und kosteneffektiv. Es stellt auch Zugang zu allen relevanten SAP-Technologien in einem einfachen Framework unter einem einzigen, weltweit gültigen Vertrag bereit. Dazu gehört die Möglichkeit, Lizenzen auf der SAP Cloud Plattform mit Partner-Anwendungen zu bündeln.

Quelle: Fink & Fuchs AG/Dynatrace