Dank „Cloudja“ mit wenigen Klicks zur passgenauen Office-Lösung

München – Bei Büroanwendungen ist der Software- und Lizenz-Dschungel beinahe undurchdringlich, und das Finden einer passenden Lösung für das eigene Unternehmen alles andere als leicht. Doch ab sofort hilft die virtuelle Beraterin Cloudja der Münchner Cloud- und Software-Experten der CCS 365, in diesem wichtigen Unternehmensbereich Zeit, Ressourcen und Nerven zu schonen. Cloudja führt in benutzerfreundlicher Weise durch ein kurzes Menü, das die Ist-Situation und individuellen Anforderungen des Unternehmens ermittelt und anschließend die passenden Programme und Lizenzen empfiehlt. Mit hoher Transparenz und Servicequalität ist Cloudjas Cloud Service auf www.cloudja365.de eine echte Entscheidungshilfe.

Trend zur Lizenz

Im Lauf der Jahre hat Microsoft seine Pakete rund um Word, Excel und Co. kontinuierlich optimiert und die Versionen bedarfsgerecht auf unterschiedliche Absichten und Zielgruppen ausgerichtet. So gibt es heute für jeden Bedarf das richtige Office-Paket. Doch die Entscheidung, welches Angebot für das eigene Unternehmen passt, ist durch die Vielfalt an Optionen nicht leichter geworden. „Zudem stellt sich mit den neuen Mietmodellen eine weitere entscheidende Frage: Lohnt es sich noch, Software zu kaufen, oder schließt man stattdessen lieber ein auf den eigenen Bedarf maßgeschneidertes Abo zur entsprechenden Lizenznutzung ab“, führt CCS 365 Geschäftsführer Peter Reiner aus.

Bei der Abo- bzw. Lizenzvariante zahlen sowohl Privatanwender als auch Unternehmen lediglich die abonnierten Lizenzen und die tatsächlich genutzten Anwendungen. Wer über die neue Website www.cloudja365.de bucht, erhält neben Managed Cloud Services noch individuelle Beratung durch die spezialisierten Cloud-Experten der CCS 365. Diese unterstützen bei sämtlichen Fragen – egal ob es um Bereitstellung, Betrieb, Verwaltung oder Lizenz- bzw. Abo-Erweiterung geht.

Echte Entscheidungshilfe

Gerade die Software-Lizenzberatung stellt eine entscheidende Kernkompetenz des Münchner Unternehmens dar. Dank großer Expertise finden die umfangreich geschulten Mitarbeiter der CCS 365 stets die Lizenzvariante, die optimal die individuellen Bedürfnisse und Ansprüche des jeweiligen Unternehmens erfüllt und dabei im verfügbaren Budget-Rahmen bleibt.

Quelle: CCS 365/PR13