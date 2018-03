San Francisco / Hamburg – Dropbox kündigte heute Pläne an, das globale private Netzwerk für seine Nutzer zu erweitern. So wird das Unternehmen seine weltweite Plattform für Zusammenarbeit über Equinix Cloud ExchangeTM Fabric (ECX Fabric) anbieten und in Nordamerika und Europa insgesamt sechs neue Point-of-Presence-Standorte einrichten, um die Leistung und Zuverlässigkeit des Angebots für Nutzer rund um den Globus zu verbessern.

„In den vergangenen zwei Jahren haben wir unsere Infrastruktur weltweit ausgebaut, damit wir unseren Nutzern bessere Performance und Zuverlässigkeit sowie direktere Verbindungen mit unseren Datenzentren anbieten können“, so Akhil Gupta, Vice President of Infrastructure bei Dropbox. „Heute kündigen wir Verbesserungen an, die diese Vorteile noch mehr Nutzern auf der ganzen Welt zugänglich machen werden.“

Die ersten neuen PoP-Standorte sollen im ersten Halbjahr 2018 in Atlanta, Denver, Berlin und Toronto an den Start gehen. Im zweiten Halbjahr sind Stockholm und Oslo an der Reihe. Ziel ist es, die Infrastruktur von Dropbox bis Ende 2018 in 29 Einrichtungen in zwölf Ländern auf den vier Kontinenten Nordamerika, Europa, Asien und Australien zu etablieren.

Dropbox verbessert seine Netzwerkinfrastruktur in Regionen, wo der Dienst besonders großen Anklang findet, um dedizierte Bandbreite für den Datenverkehr zu nutzen. Dabei setzt das Unternehmen auf Co-Location-Einrichtungen, in denen auch die Infrastruktur anderer Internet Service Provider (ISPs) untergebracht ist, die in vielen Fällen über das sogenannte Peering direkt in das Dropbox-Netzwerk integriert sind.

Dropbox-Kunden haben dank Peering die Möglichkeit, den Transfer über das offene Internet zu vermeiden, wo ihre Daten mitunter durch eine Vielzahl von ISPs weitergeleitet werden, bevor sie ein Dropbox-Datenzentrum erreichen. Je mehr ISPs die Daten durchlaufen müssen, desto größer wird nämlich das Latenzrisiko, was wiederum die Zuverlässigkeit und Performance beeinträchtigen kann.

Durch das Peering nutzen Dropbox-Kunden die unternehmenseigene, schnelle und zuverlässige Bandbreite, die ihnen exklusiv bereitgestellt wird. Dieses Angebot ist kostenlos und wird von Tausenden Dropbox-Partnern rund um den Globus genutzt.

Besserer Zugang zum privaten Dropbox-Netzwerk mit Equinix Cloud Exchange Fabric

Neben der weiterhin verfügbaren Peering-Konnektivität bei Dropbox für Kunden wie Netzwerkanbieter oder andere Unternehmen mit fortschrittlichen Netzwerkprotokollen, bietet die heute angekündigte Nutzung von ECX Fabric eine zusätzliche Option: Mit der On-Demand-Plattform ECX Fabric werden sich Equinix-Kunden über einen beliebigen der weltweiten Equinix-Standorte dynamisch mit Anbietern von Cloud-Diensten, Kunden und auch Dropbox verbinden können.

Dropbox bietet seine weltweite Plattform für Zusammenarbeit künftig über ECX Fabric an, um seinen Kunden mithilfe der mehr als 190 Datenzentren, die Equinix in 24 Ländern betreibt, schnelle private Verbindungen zu ermöglichen. ECX Fabric stellt außerdem für Kunden, die das Peering mit Dropbox bisher aufgrund technischer Einschränkungen nicht nutzen konnten, eine Möglichkeit dar, sich mit dem Dropbox-Netzwerk zu verbinden und in den Genuss verbesserter Performance und Zuverlässigkeit zu kommen. ECX Fabric steht bereits in Equinix International Business Exchange™ (IBX®)-Datenzentren an den Dropbox-Standorten in den Vereinigten Staaten, Europa, dem Nahen Osten und Afrika zur Verfügung und wird in den kommenden Monaten weltweit ausgedehnt.

Quelle: PR13/Dropbox