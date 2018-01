Neue HARMAN UX-Lösungen für den Fahrzeuginnenraum

NOVI (USA) – HARMAN International, eine hundertprozentige Tochter von Samsung Electronics Co., Ltd., die vernetzte Produkte und Lösungen für Autohersteller, Endkunden und Unternehmen entwickelt und produziert, hat heute mit „Configurable Entertainment“ und „Moodscape“ die neuesten erlebnisorientierten Lifestyle-Lösungen für den Automobilsektor vorgestellt. Die Lösungen basieren auf der neuen HARMAN AudioworX-Plattform und ermöglichen den Fahrzeuginsassen personalisierte Einstellungen in den Bereichen Entertainment, Komfort und Bequemlichkeit. Sie bieten intelligente, auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnittene Erlebnisse und läuten so eine neue Ära der Personalisierung in Car-Sharing-Fahrzeugen und in selbstfahrenden Autos ein.

„Bei ihren Fahrzeugen interessiert die heutigen Verbraucher vor allem das Fahrerlebnis und weniger die dahinterstehende Technik. Bei HARMAN steht bei Innovationen stets der Fahrgast im Mittelpunkt, während wir neue Technologien mit softwaregesteuerten Audio-Lösungen integrieren, um die spielerisch leicht zugänglichen Erlebnisse zu ermöglichen, die die Kunden von uns erwarten“, sagt Michael Mauser, President, Lifestyle Audio bei HARMAN. „Moodscape und Configurable Entertainment sind perfekte Beispiele dafür, wie wir neu erfinden, was in heutigen und in zukünftig autonomen Fahrzeugen möglich ist.“

Configurable Entertainment: Personalisierte Erlebnisse für jeden Mitfahrer bei jeder Fahrt

Die Sharing Economy zeigt keine Anzeichen einer Verlangsamung, und die entsprechenden Zahlen beim Pkw-Besitz werden sich weiter verschieben. Die Verbraucher fordern jedoch nach wie vor eine nahtlose Konnektivität und Personalisierung im Fahrzeug. Diese Wünsche können jedoch bei heutigen Car-Sharing-Anbietern zu kurz kommen, da die Personalisierungsoptionen oft von den Vorlieben des Besitzers und nicht von den Vorlieben der Fahrgäste bestimmt werden. Die proprietäre, softwarebasierte Konfigurierbarkeit von HARMAN, die auf Shared-Fleet-Organisationen wie Uber und Lyft ausgerichtet ist, ermöglicht es Shared-Mobility-Providern, mehrere Marken- und Entertainment-Erlebnisse im Auto über eine einzige fahrzeuginterne Hardware anzubieten. Damit kontrollieren wieder die Mitfahrer die Personalisierung und jede Fahrt wird zu einem persönlichen Erlebnis.

Configurable Entertainment ermöglicht es Automobilherstellern, sich weiter vom Wettbewerb zu differenzieren, indem sie Verbrauchern eine Auswahl an Audio-Markenerlebnissen im Fahrzeug bieten und so die Kundenzufriedenheit insgesamt erhöhen können. Zum Beispiel kann ein Benutzer wählen, ob er im Fahrzeug am Computer spielen oder ein anregendes Konzerterlebnis durch JBL-Audio genießen möchte. Der nächste Passagier kann dann im selben Fahrzeug ein völlig anderes Erlebnis wählen und sich beispielsweise einen Film ansehen oder eine intimere Musik-Performance mit dem edlen Klang von Harman Kardon genießen.

Schlüsselmerkmale von Configurable Entertainment:

Proprietäre Shape-shifting Lautsprecher: Die Lautsprecher im Fahrzeug wandeln sich in Echtzeit um und bieten so unterschiedliche, an den Präferenzen der Nutzer orientierte Erlebnisse. So wird beispielsweise eine einzigartige Soundbar dynamisch sowohl klanglich als auch visuell von einem Audio-Marken-Erlebnis zum anderen wechseln.

Einzigartiges Industriedesign: Markenspezifische optische Elemente einschließlich Logos und Lautsprechergitter können sich in Echtzeit verändern und so den Nutzervorlieben anpassen.

Adaptive Audio EQs: Klangeinstellungen passen sich auf Verlangen an.

Configurable Entertainment nutzt HARMANs ausgezeichnete Automotive Cloud-Plattform Ignite für nahtlose Konnektivität und Geräteverwaltung und ermöglicht es Fahrzeuginsassen damit erstmals, ihre Unterhaltungserlebnisse im Fahrzeug in Echtzeit zu personalisieren. Für Automobilhersteller ist Configurable Entertainment ein Beleg dafür, wie HARMAN eine komplette End-to-End-Lösung für die Implementierung fortschrittlicher, vernetzter Anwendungen und Funktionen im Fahrzeug bereitstellen kann.

Moodscape: Fokus auf die wichtigen Momente des Tages

Als Reaktion auf das wachsende Interesse der Verbraucher in Bereichen wie Wellness und persönlichem Lifestyle wird für die Automobilhersteller die Gestaltung des Erlebnisses im Fahrzeuginnenraum immer wichtiger. Um sie bei der Umsetzung dieses Trends zu unterstützen, verspricht HARMANs Moodscape, Komfort und Entertainment im täglichen Pendelverkehr neu zu definieren.

Durch gezielte Synchronisation passt Moodscape intuitiv das Audioerlebnis in der Fahrzeugkabine an und liefert Musik mit stimmungsbasierten EQs und Lautstärken, die den Fahrzeuginsassen dabei helfen, sich auf den anstehenden Tag vorzubereiten. Darüber hinaus verfügt Moodscape über die neue HARMAN QLED-Auto-Technologie, die den Fahrgästen ein atemberaubendes visuelles Erlebnis durch die erste Verwendung von QLED-Technologie im Fahrzeughimmel bietet.

Schlüsselmerkmale von Moodscape:

Music Motivator: Auf dem Weg zu einem Meeting, zu einer Party oder ins Fitnessstudio nutzt Music Motivator zukunftsweisende Technologien wie biometrische Analysen sowie nahtlose GPS- und Kalendersynchronisation, um im Auto ein Audioerlebnis zu erzeugen, das auf dem aktuellen Aufenthaltsort, dem Zeitplan und dem Erschöpfungsgrad der Insassen basiert – so dass sie, wo immer sie hinfahren, konzentriert und entspannt ankommen.

Personalized Audio Alerts: Personalized Audio Alerts wurde im Hinblick auf die Sicherheit entwickelt und erhöht das Augenmerk für Navigation, Verkehr und Wetterereignisse durch direktionale Audiosignale. Die Fahrer können ihre Augen somit auf die Straße gerichtet lassen und schneller auf Bedienerhinweise reagieren.

HARMAN QLED MoodRoof: Der von den Insassen gewählte Sound erfüllt den Fahrzeuginnenraum, ergänzt durch ein hochmodernes visuelles Erlebnis durch das QLED MoodRoof von HARMAN. MoodRoof wurde speziell für autonome Fahrzeuge entwickelt und ersetzt das traditionelle Glasschiebedach durch eine Auswahl an eindrucksvollen visuellen Landschaften, die durch diese einzigartige automobile QLED-Anwendung zu beeindruckendem Leben erweckt werden.

Configurable Entertainment und Moodscape werden während der CES 2018 im HARMAN Showroom zu sehen sein.

Quelle: Text100 GmbH/HARMAN