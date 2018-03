TEILIO.DE gestartet: Live-Suchmaschine für Kfz-Ersatzteile

Spaichingen – Der Online-Handel boomt in allen Bereichen. Mit dem unaufhörlich steigenden Angebot im Netz wächst allerdings auch die Unübersichtlichkeit von Anbietern, Artikeln und Preisen. Das gilt in zunehmenden Maße auch für KFZ-Ersatzteile: 36 Prozent der Fahrzeugteile werden bereits online an den Mann gebracht. Das erst kürzlich gestartete Projekt TEILIO.DE bringt nun Licht ins Dunkel des KFZ-Ersatzteil-Dschungels.

KFZ-Ersatzteile auf einen Blick

Der Fokus der neuen KFZ-Teile-Plattform TEILIO.DE liegt hierbei vor allem auf einer besseren Übersichtlichkeit der erhältlichen Ersatzteile, weniger auf einem reinen Preisvergleich.„Bereits vor Jahren haben sich viele klassische Vergleichsportale in anderen Produktbereichen auf den Weg gemacht um die unermessliche Zahl an Artikeln verschiedener Shops und Plattformen an einem Ort transparent zu bündeln. Bei der Suche nach Fahrzeug-Ersatzteilen gab es allerdings noch großen Handlungsbedarf. Das haben wir erkannt, daher füllen wir diese Lücke nun erfolgreich seit 2017 auch im Bereich KFZ-Ersatzteile”, erklärt Arnold Kleitsch, Gründer und Geschäftsführer von TEILIO.DE.

Autoteilesuche in Echtzeit

TEILIO.DE hat die klassische Suche vereinfacht und navigiert den Nutzer mit einer Schritt-für-Schritt-Navigation über Marke, Modell und Ersatzteil-Kategorie zu der passenden Produktübersicht. Lästige, kleinteilige Filter und Schieberegler entfallen. Zu einem genauso zufriedenstellenden Ergebnis führt die Nutzung der Suchmaske im Kopfbereich. Einfach Modell mit einem dazugehörigen Ersatzteil eingeben und Ergebnis anzeigen lassen. Dabei erfolgt die Abfrage der Teile per eigens geschaffener Schnittstelle bei den Shops in Millisekunden – live und in Echtzeit. Eine Kooperation mit zahlreichen verifizierten Online-Shops und verschiedenen Handelsplattformen ermöglicht so nach vollständigem Ausbau der Kategorien und Fahrzeugmarken eine schnelle Auswahl aus mehreren Millionen Autoteilen. Dabei werden stets viele reduzierte Artikel gelistet, die mit dem „Rabatt”-Badge gekennzeichnet sind.

Interaktiv und übersichtlich

Nicht nur die einfache Suche und die übersichtliche Darstellung der Ergebnisse machen die Plattform zu einem unerlässlichen Partner bei der Ersatzteilsuche. Auch die Möglichkeit direkt zu Produkten und Kategorien Kommentare zu posten sowie Fragen zu den Teilen zu stellen, ist ein großer Vorteil der Seite. Auf diese Weise werden TEILIO.DE User aktiv eingebunden und Hilfesuchende bei dem komplexen Thema Ersatzteilsuche nicht allein gelassen. Denn wer, wenn nicht die fachkundigen Mitglieder einer Community, kann dem Fragenden besser und schneller die passenden Antworten und praktische Tipps zum Fahrzeug oder dem passenden Ersatzteil geben.

