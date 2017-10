OUTFITTERY testet Kofferraumzustellung mit Volkswagen und DHL

Berlin – Jeder Online-Shopper kennt das Dilemma: Kommt das Wunschpaket zu Hause an, ist man oft nicht da und das Paket muss folglich beim Nachbarn, einem Paketshop oder in einer Postfiliale abgeholt werden. Das ist vor allem eins: zeitaufwändig. Zumindest für die Autofahrer unter den Online-Shoppern ist das aber bald Geschichte: Dank des Pilotprojekts „We Deliver“ von Volkswagen und DHL, an dem sich OUTFITTERY als exklusiver Curated Shopping Partner beteiligt, können OUTFITTERY Boxen künftig direkt ins Auto geliefert werden.

„Wir arbeiten stetig daran, den Bestellprozess für unsere Kunden so einfach und bequem wie möglich zu machen“, kommentiert Anna Alex, Gründerin von OUTFITTERY, die Teilnahme am „We Deliver“ Projekt. „Unsere Kunden wollen ihre Freizeit nicht in der Warteschlange an der Postfiliale verbringen, um ihr Paket abzuholen, sondern die Lieferung so direkt wie möglich erhalten. Als Innovationstreiber sind wir für Projekte, die diesen Prozess für den Kunden vereinfachen, natürlich Feuer und Flamme und freuen uns daher sehr, als exklusiver Partner für Curated Shopping bei „We Deliver“ mitwirken zu können.“

Bereits Anfang 2016 hatte OUTFITTERY seinen Service um einen kostenlosen Abhol-Service für Retouren erweitert, bei dem Kunden sowohl Abholort als auch -zeit selbst festlegen konnten.

So funktioniert die Kofferraumzustellung:

Interessierte Kunden können sich online auf deliver.we-vw.com bewerben, wenn sie regelmäßig online einkaufen, ihren Wohnsitz in Berlin haben, seit mindestens zwölf Monaten Inhaber eines Führerscheins und mindestens 21 Jahre alt sind. Nach erfolgreicher Bestätigung bekommen ausgewählte Teilnehmer für vier Wochen einen Volkswagen Polo zur Verfügung gestellt, der mit der entsprechenden Technik für die Kofferraumzustellung ausgestattet ist. Bei Bestellung der OUTFITTERY Box gibt man dann einfach die persönliche Car ID in die Zusatz-Adresszeile ein. Am Tag der Lieferung muss das Auto innerhalb Berlins an einem öffentlich zugänglichen Ort geparkt werden. Der Paketzusteller kann das Auto per GPS orten und erhält einen einmaligen und sicheren Zugang zum Kofferraum, um die Box einzulegen. Der Kunde kann jederzeit den Zustellstatus online einsehen. Praktisch: Retouren oder andere frankierte Pakete können vom Paketzusteller gleich mitgenommen werden.

