Contra 2021 – Digitaler Marketing Kongress auch in diesem Jahr digital

Obwohl mittlerweile immer noch keine Offline-Events stattfinden können, müssen sich Fans der Contra – Conversion und Traffic Konferenz – keine Sorgen machen: Das erstklassige Marketing-Event findet als digitale Konferenz statt! Vom 10. bis 11. Juni 2021 gibt es geballtes Marketing-Wissen von Experten und absoluten Top-Speakern.

Contra 2021: Das digitale Marketing-Event des Jahres

Die Contra kennt man üblicherweise als großes Offline-Event mit mehreren tausend Teilnehmern, fulminantem Bühnen-Programm und absoluten Top-Speakern. Aufgrund der Corona-Pandemie ist es uns auch in diesem Jahr nicht vergönnt, in der Düsseldorfer Mitsubishi Electric Halle alle Teilnehmer persönlich zu empfangen. Doch dieser Umstand hält uns nicht auf das Marketing-Event in voller Bandbreite digital stattfinden zu lassen. Vom 10. bis 11. Juni 2021 können sich alle Teilnehmer auf tolle neue Headliner und spannende neue Formate zum digitalen Netzwerken freuen. Umgesetzt wird das digitale Event mit „Join Balloon“, einem Tool, das allen Teilnehmenden nicht nur die Partizipation ermöglicht, sondern auch die Interaktion. Somit erleben wir auch 2021 Live Stages, Gespräche mit Ausstellern und viele Möglichkeiten sich zu vernetzen.

Diese Top-Speaker sind bei der Contra 2021 mit dabei

Herausragende Speaker und absolute Top-Experten wie Hermann Scherer, Dirk Kreuter, Christian Solmecke, Torben Platzer, Calvin Hollywood und Pascal Feyh stehen bereits in den Startlöchern, um allen Marketing-Interessierten und Unternehmern sowie Selbstständigen mit ihrem Know-how zu begeistern und zu unterstützen. Ob Conversion Optimierung, Marketing, Advertising, Digitalisierung, Positionierung oder Social Media – bei der Contra 2021 stehen praxiserprobtes Expertenwissen, effektive Taktiken und langfristige Erfolgsstrategien definitiv im Mittelpunkt.

Lassen Sie sich daher die Chance nicht entgehen und nehmen Sie am digitalen Marketing-Event teil. Wer sich bald entscheidet, bekommt noch bis zum 10.06.2021 für 199 Euro ein Ticket und erhält damit folgende Leistungen:

Streamzugang zur Contra vom 10. bis zum 11. Juni 2021

Teilnahme an allen Vorträgen

Zugang zur digitalen Messe

Certificate of Excellence

Exklusives Know-how und Insider-Tipps

inkl. Online Networking Möglichkeiten

Große Pläne für die Contra 2022

Alle Teilnehmer, die bereits ein Ticket erworben haben und auf ein Offline-Event hin gefiebert haben, müssen nicht enttäuscht sein. Das Contra Ticket behält auch für nächstes Jahr seine Gültigkeit. Denn bereits jetzt steht fest, dass vom 01. bis 03. Juni 2022 die Contra wieder offline stattfinden wird. Um noch einen drauf zu legen, ist das Event für drei Tage angesetzt. Dies bedeutet: mehr Vorträge, Content und Auswahl für alle Teilnehmer.