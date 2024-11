Der MiNa-Kolumnist Klaus Offermann ist erfahrener Executive Coach, Trainer und Mentor mit über 30 Jahren Praxiserfahrung. Er ist spezialisiert auf Leadership, Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung. Er nutzt sein fundiertes Wissen in Psychologie und Führungsstrategien, um die Leistungsfähigkeit von Unternehmen und Teams zu steigern.

Auf mittelstand-nachrichten.de schreibt er über Persönlichkeitsentwicklung und Führung sowie über Coaching und emotionale Gesundheit.

Was beschäftigt Sie derzeit am meisten? Was treibt Sie in Ihrem beruflichen Alltag um?

In Deutschland werden zu wenig Entscheidungen getroffen. Der Eindruck, dass Führungskräfte und Unternehmenslenker in eine Art Prokrastination von Entscheidungen gefallen sind, schwächt maßgeblich den Standort Deutschland und sorgt für eine hohe Unzufriedenheit, insbesondere bei Arbeitnehmern. Mein Ziel ist es, Menschen zu helfen, wieder die „richtigen“ und notwendigen Entscheidungen zu treffen. Das treibt mich um, gerade in einem Umfeld, in dem so gut wie nichts sicher und verlässlich erscheint.

Wo liegen aktuell die größten Hindernisse des deutschen Mittelstandes?

Es fehlt an Entscheidungsfähigkeit, Anreizen für Investitionen jeder Art und es herrscht Angst in allen Lebens- und Unternehmensbereichen. Es wird eine Politik praktiziert, die nicht nur den Mittelstand zersetzt, sondern nahezu alle Akteure der Gesellschaft,

Wo liegen aktuell die größten Chancen des deutschen Mittelstandes?

Die KI bietet Chancen und Anreize für neue Expansionen und nachhaltige Umsätze. Und Arbeitnehmer streben nach Wertschätzung, Wahrnehmung, Achtsamkeit und Respekt. Diese Führungs-Skills bietet vor allem der deutsche Mittelstand. Die Kombination dieser Skills mit KI und neuen Technologien ermöglicht neue Chancen.

Was muss sich dringend ändern in Deutschland, in Europa, in der Welt?

Weniger reden und diskutieren, mehr handeln. Kurz gesagt: Mut vor Argwohn, Entscheidungen treffen, statt sie zu vertagen.

Manches darf auch gerne bleiben, wie es ist. Das zumindest lehrt die Erfahrung. Was sollte sich aus Ihrer Sicht keinesfalls ändern?

Die Zuversicht in die Wirtschaft, gepaart mit der Anpack- und Machermentalität, für die insbesondere der Mittelstand bekannt ist.

Was bereitet Ihnen persönlich aktuell die größten Sorgenfalten?

Eine Politik, die an den Bedürfnissen von Menschen und von Unternehmen absolut vorbei geht, und die dabei verkennt, wie sehr die Wirtschaft dabei zerschlagen wird. Immer mehr Firmen und Unternehmen gehen in die Insolvenz oder verlassen den Standort Deutschland.

Was hat Sie bewogen, Unternehmer zu werden beziehungsweise sich selbständig zu machen? Und was von Ihren damaligen Motiven treibt Sie noch heute an?

Der Wille und der Mut zur Veränderung, verbunden mit einer Vorbildfunktion. Wer immer nur stöhnt, verändert nichts. Und: Die Wichtigkeit, Menschen als Ganzes wahrzunehmen und dabei Respekt und Wertschätzung auch in meiner Kommunikation dem Gegenüber entgegenzubringen.

Was würden Sie heute anders machen als damals? Und: Wie würden Sie die Entscheidung heute treffen, wenn man Sie nochmals fragen würde, ob Sie sich selbständig machen wollen würden?

Ich würde exakt den gleichen Entwicklungsweg wieder einschlagen.

Was treibt Sie an, sich jeden Tag Ihren Aufgaben und Herausforderungen zu stellen?

Die Dankbarkeit und die positive Veränderung, die ich bei den Menschen erreiche, die eng mit mir zusammenarbeiten und deren Weg ich erfolgreich begleiten darf.

Was tragen Sie und Ihr Unternehmen zur Gesellschaft bei? Welche Rolle spielen Nachhaltigkeit und Gemeinwohl in Ihrer Tätigkeit?

Ich helfe Menschen raus aus der Prokrastination und rein in die nachhaltige Veränderung. Das gilt für Start-Ups genauso wie für gestandene Unternehmen und Unternehmer. Ich helfe dabei, im DACH-Raum die Führungsstile auf ein Niveau zu bringen, was wertschätzend und respektvoll im Umgang ist. Damit verbessere ich die Kommunikation, vermeide und löse Konflikte und sorge für eine geringere Kündigungsquote im Unternehmen. Ich engagiere mich ehrenamtlich, unter anderem in Service Clubs und erwarte von anderen nichts, was ich nicht selbst bereit bin zu tun. Nachhaltigkeit ist mir dabei genauso wichtig wie Gemeinwohl. Wir alle können zu mehr Nachhaltigkeit beitragen, nicht nur mit einem ökologischen Gewissen.

Klaus Offermann ist ein erfahrener Executive Coach, Trainer und Mentor mit über 30 Jahren Praxiserfahrung. Er ist spezialisiert auf Leadership, Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung und nutzt sein fundiertes Wissen in Psychologie und Führungsstrategien, um die Leistungsfähigkeit von Unternehmen und Teams zu steigern.

Seine Expertise in Therapie und Business-Strategie ermöglicht es ihm, individuelle und Teamprobleme effektiv zu lösen, was zu dauerhaftem Erfolg und einer verbesserten Arbeitsatmosphäre führt. Seine Klienten buchen ihn, wenn sie ihre Führungskompetenzen verfeinern und ein proaktives Umfeld schaffen möchten, das Konflikte frühzeitig erkennt und Leistungseinbußen vermeidet. Klaus Offermann bietet individuell zugeschnittene Coaching-Programme und Persönlichkeitseinschätzungen, die auf den neuesten Erkenntnissen der Neurowissenschaften und Psychologie basieren. Seine Methoden sind darauf ausgerichtet, das volle Potenzial der Klienten zu entfalten und nachhaltigen Erfolg im Geschäftsleben zu sichern.

