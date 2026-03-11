Fallstricke und Chancen der Unternehmensnachfolge in der Familie

Wie möchte ich leben? Und wessen Erwartungen möchte ich erfüllen?

Die Unternehmensnachfolge in der eigenen Familie wirkt oft wie der beste und natürlichste Weg. Werte und Verantwortung bleiben im vertrauten Kreis, das Lebenswerk der Unternehmergeneration wird von den eigenen Kindern weitergeführt. In der Realität ist dieser Prozess jedoch meist weit komplexer als eine Übergabe an einen Externen. Denn wo es menschelt, sind Zahlen meist nicht der einzige Gradmesser. Erwartungen können mit der Unternehmensrealität kollidieren. Deswegen gehört die familieninterne Nachfolge zu den potenziell wertvollsten, aber auch zu den anspruchsvollsten Formen der Unternehmensübergabe.

Identität, Kontinuität und Vertrauen

Die Weitergabe eines Unternehmens innerhalb der Familie hat zunächst eine Reihe struktureller Vorteile. Anders als bei einem Verkauf an Investoren oder externe Manager geht es nicht nur um wirtschaftliche Kennzahlen oder strategische Perspektiven, sondern auch um Identität und Kontinuität.

Familienunternehmen sind häufig über Generationen hinweg geprägt von bestimmten Haltungen: einer langfristigen Perspektive, einem besonderen Verantwortungsgefühl gegenüber Mitarbeitern und der Heimatregion sowie einer starken Bindung an das eigene Unternehmen. Wenn die nächste Generation diese Werte kennt und teilt, entsteht ein Übergang, der nicht nur formal, sondern auch kulturell gelingt.

Hinzu kommt ein weiterer Faktor: Vertrauen. Während externe Käufer oder Geschäftsführer erst ein Verhältnis zum Unternehmen aufbauen müssen, ist dieses Vertrauen in der Familie oft bereits vorhanden – zumindest in der Theorie. Die Nachfolger sind nicht selten mit dem Betrieb aufgewachsen, kennen Mitarbeiter, Kunden und Strukturen häufig seit der Kindheit. Allerdings: Genau hier kann es auch schwierig werden.

Neue Rollen, verschiedene Erwartungen

Eine familieninterne Nachfolge ist immer auch eine Veränderung familiärer Rollen. Der Vater oder die Mutter, die jahrzehntelang Unternehmerpersönlichkeit und Entscheidungsträger waren, müssen lernen, Verantwortung abzugeben. Gleichzeitig wird aus dem Sohn oder der Tochter plötzlich eine Führungskraft mit eigener Autorität. Diese Verschiebung von Verantwortung wirkt sich nicht nur im Unternehmen aus, sondern auch im privaten Miteinander.

Plötzlich entstehen Situationen, in denen Kinder Entscheidungen treffen, die den bisherigen Kurs der Eltern verändern. Strategien werden angepasst, Strukturen modernisiert, vielleicht auch langjährige Gewohnheiten infrage gestellt. Für die übergebende Generation kann das emotional herausfordernd sein. Schließlich geht es nicht um irgendein Projekt, sondern um ein Lebenswerk.

Druck von allen Seiten

Auf der anderen Seite stehen die Nachfolger häufig unter einem doppelten Druck. Sie müssen sich im Unternehmen beweisen – gegenüber Mitarbeitern, Kunden und Geschäftspartnern –, gleichzeitig aber auch gegenüber der eigenen Familie. Wer die Nachfolge übernimmt, tritt zwangsläufig in große Fußstapfen. Die Erwartungshaltung ist entsprechend hoch. Die Eltern messen nun nicht mehr nur mit dem Maßstab der familiären Liebe und Toleranz, sondern auch nach wirtschaftlichen Kennzahlen. Dies auch, weil häufig die Existenz noch immer am Unternehmen hängt, sowohl die der Eltern als auch die der Kinder. Nicht selten steckt das Familienvermögen im Betrieb, was die Verantwortung entsprechend vergrößert.

Es reden viele mit und formulieren Ansprüche

Eine weitere Besonderheit der familieninternen Nachfolge liegt darin, dass nicht nur zwei Personen beteiligt sind. In der Regel ist die gesamte Familie Teil dieses Systems.

Geschwister, die nicht im Unternehmen tätig sind, können Erwartungen an Beteiligungen oder Vermögen haben. Ehepartner bringen eigene Perspektiven ein und stellen diverse Forderungen. Manchmal spielen auch frühere Generationen noch eine Rolle – etwa, wenn Großeltern weiterhin Anteile halten oder Einfluss ausüben.

Unternehmensnachfolge als Spannungsfeld

Aus unternehmerischer Sicht entstehen dadurch mehrere neue Ebenen gleichzeitig: Eigentum, Management und Familie. Während diese Ebenen in großen Konzernen strikt getrennt sind, überlagern sie sich im Familienunternehmen häufig. Genau deshalb ist eine klare Struktur entscheidend.

Viele erfolgreiche Familienunternehmen lösen dieses Spannungsfeld durch transparente Regeln: klare Zuständigkeiten im Unternehmen, eindeutige Eigentumsverhältnisse und offene Kommunikation innerhalb der Familie. Je früher diese Fragen geklärt werden, desto geringer ist das Konfliktpotenzial in der eigentlichen Übergabephase.

Das Timing wichtig: Nicht zu lange warten

Ein weiterer entscheidender Faktor ist der Zeitpunkt. In vielen Familienunternehmen wird die Nachfolge erst dann konkret, wenn der Generationswechsel bereits unmittelbar bevorsteht – sei es aus Altersgründen oder durch unerwartete Ereignisse.

Erfolgreiche Übergaben verlaufen jedoch meist anders. Sie werden über viele Jahre vorbereitet. Die nächste Generation sammelt Erfahrung außerhalb des Familienunternehmens, übernimmt dann schrittweise Verantwortung im elterlichen Betrieb und wächst in die Rolle des Chefs hinein. Gleichzeitig bleibt die Seniorgeneration zunächst als Sparringspartner oder Beirat erhalten.

Diese Phase des gemeinsamen Arbeitens hat einen entscheidenden Vorteil: Vertrauen entsteht nicht nur innerhalb der Familie, sondern auch im Unternehmen selbst. Mitarbeiter erleben, wie die neue Generation Verantwortung übernimmt, und können sich schrittweise auf den Wechsel einstellen.

Weit mehr als ein formaler Akt

Am Ende ist die familieninterne Unternehmensnachfolge weit mehr als ein juristischer oder wirtschaftlicher Vorgang. Sie ist ein Übergang zwischen Generationen – und damit auch ein Übergang zwischen Lebensphasen.

Für die übergebende Generation bedeutet sie oft, sich von einer zentralen Rolle zu lösen, die über Jahrzehnte Identität und Alltag geprägt hat. Für die Nachfolger beginnt eine Phase unternehmerischer Verantwortung, die nicht nur Chancen, sondern auch große Verpflichtungen mit sich bringt.

Die richtigen Fragen stellen

Gerade deshalb braucht eine solche Nachfolge mehr als steuerliche oder rechtliche Planung. Sie braucht Gespräche, Vertrauen und eine klare Vorstellung davon, wie die Zukunft des Unternehmens aussehen soll – und die der Familie. Viel zu selten fragen sich Unternehmer: Wie möchte ich leben? Aber diese Frage ist entscheidend. Wer die Antwort kennt, kann seine Rolle besser definieren, eleganter aufhören oder energiereicher übernehmen. Wer einen Plan für die Zeit danach hat, kann strategischer Entscheidungen treffen – für sich, die Familie und den Betrieb.

Wenn dieser Prozess gelingt, entsteht etwas, das weit über eine einzelne Transaktion hinausgeht: die Weitergabe unternehmerischer Verantwortung von einer Generation an die nächste – und damit die eigentliche Stärke vieler Familienunternehmen.

Über den Autor

Thorsten Luber ist MiNa-Kolumnist, Diplom-Kaufmann sowie Gründer und Inhaber von Luber Consulting, einer spezialisierten Strategieberatung für den Mittelstand in der DACH-Region. Die Beratungsgebiete von Luber Consulting sind Existenzgründung, Wachstum, Strategie sowie Unternehmensnachfolge und Unternehmensverkauf. Thorsten Luber ist Gründer der Nachfolgeinitiative www.nachfolge-chance.de und als „Top-Experte“ durch das „Erfolg Magazin“ ausgezeichnet. Er hat unter anderem Spitzenunternehmen wie BMW, BASF, DHL, Fresenius Medical Care und Boehringer Ingelheim in strategischen Projekten beraten und begleitet. Das in Bonn ansässige Beratungsunternehmen hat mehrere Mitarbeiter und legt besonderen Wert auf eine nachhaltig wirksame Begleitung in Projekten.