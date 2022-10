My home is my castle – Wie schützen Sie Ihr Zuhause?

“My home is my castle” oder auf deutsch “Mein Zuhause ist meine Burg” – ein Sprichwort, das sich viele zu Herzen nehmen. In unser Zuhause ziehen wir uns jeden Tag zurück, um uns in Sicherheit und Geborgenheit vom Alltagsstress zu erholen, unseren Hobbies nachzugehen und Zeit mit Familie und Freunden zu verbringen. Hierfür statten wir unser Heim mit allem Möglichen aus: Ob ein neues Sofa, ein extra großer Fernseher, eine High-Tech-Küche, eigene Fitness-Geräte oder einen extrem leistungsfähigen Computer. Die Tapeten gestalten wir in unseren Lieblingsfarben, die Möbel kaufen wir nach unserem Geschmack. Unser Heim ist immer auch ein Ausdruck unserer Hobbies, aber auch unserer Persönlichkeit. Doch: Eine Burg hat immer auch eine Zugbrücke, einen Burggraben, Sicherheitsmaßnahmen. Was wir lieben, möchten wir schützen. Doch vor manchen Dingen schützt nicht einmal ein Burggraben; Dann wird es höchste Zeit für eine Hausratversicherung. Die Leistungen einer Hausratversicherung können allerdings je nach Anbieter variieren.

Was bietet eine gute Hausratversicherung?

Das mindeste, was man wohl mit einer Hausratversicherung verbindet, ist der Schadensersatz bei einem Brand oder etwas Vergleichbarem. Zusätzliche Leistungen gibt es beispielsweise bei der ERGO Hausratversicherung: Hier wird zum Beispiel nicht der Zeitwert des Hausrats ersetzt, sondern der Neuwert. Das ergibt auch Sinn; Brennt Ihre Küche nieder, nützt es Ihnen mitunter wenig, wenn Sie von der Versicherungssumme lediglich gebrauchte Geräte kaufen können. Hier können nicht nur höhere Kosten im Verbrauch der einzelnen Geräte auf Sie zukommen, auch ist die Auswahl deutlich geringer, gebrauchte Geräte sind häufig nach kurzer Zeit oder bereits bei Ankunft defekt und ohne Garantie. Damit unser Zuhause auch weiterhin zu uns passt, brauchen wir auch in diesem Fall Sicherheit und die Möglichkeit, Dinge auszuwählen, die zu uns passen.

Selbstverständlich besteht nicht nur Gefahr durch Feuer; Auch Schäden durch Stürme, Einbrüche oder Diebstähle sind möglich und sollten durch die Versicherung abgedeckt werden. Dabei entstehen mitunter auch Entsorgungskosten oder Gebäudeschäden, die ebenfalls berücksichtigt werden sollten.

Zusatzoptionen bei Hausratversicherungen: Individualisieren Sie nicht nur Ihr Zuhause

Verlegen Sie ab und an mal Ihren Haustürschlüssel? Sind Sie passionierter Fahrradfahrer? Beziehen Sie grünen Strom aus eigenen Photovoltaik-Anlagen? So individuell, wie Sie Ihr Zuhause gestalten, so können Sie auch Ihre Versicherung anpassen. Was wir lieben, möchten wir schützen; Zum Glück haben wir die Möglichkeit hierzu.