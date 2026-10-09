Börsenkurse an der Nasdaq
Börsenkurse an der Nasdaq / Bild: via dts Nachrichtenagentur
Finanzen

US-Börsen legen zu: Dow bei 51.655 Punkten, S&P 500 und Nasdaq im Plus, Gold steigt auf 4.195 Dollar

dts NachrichtenagenturLetztes Update 9. Oktober 2026
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Die US-Börsen haben am Freitag zugelegt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 51.655 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,8 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.

Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 7.812 Punkten 0,6 Prozent im Plus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 30.883 Punkten 0,5 Prozent im Plus.

US-Präsident Donald Trump kündigte am Freitag nach einem Telefonat mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin große Diesellieferungen aus Russland an, um die infolge des Krieges der USA und Israels gegen den Iran stark erhöhten Preise zu senken. Der Ölpreis sank leicht: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 104,10 US-Dollar, das waren 16 Cent oder 0,2 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.

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Nachdem am Donnerstag ein Bericht über die Umsätze von ChatGPT-Entwickler OpenAI die Branche verunsichert hatte, erholten sich die Technologieaktien am Freitag wieder. Ein weiterer Bericht legte nun deutlich höhere Umsätze für OpenAI nahe.

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagabend etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1202 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8927 Euro zu haben.

Der Goldpreis konnte deutlich profitieren, am Abend wurden für eine Feinunze 4.195 US-Dollar gezahlt (+1,6 Prozent). Das entspricht einem Preis von 120,40 Euro pro Gramm.

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