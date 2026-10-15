Dax startet im Minus: KI-Sorgen belasten

Der Dax ist am Donnerstag mit Kursverlusten in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 25.245 Punkten berechnet und damit 0,2 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten die Deutsche Telekom, die Münchener Rück und FMC, am Ende Infineon, Siemens Energy und Hochtief.

KI-Sorgen dominieren das Marktgeschehen

„Wir sehen am Aktienmarkt gerade die zweite Welle der KI-Sorgen“, sagte Thomas Altmann von QC Partners. Erneut hinterfragten Anleger den Kursanstieg von Chip-Aktien. „Das sind keine klassischen Gewinnmitnahmen. Das ist eine echte Sorge vor einer massiven Korrektur.“ Bei klassischen Gewinnmitnahmen wäre das Verkaufstempo deutlich geringer. Die hohen Kurse und die hohen Bewertungen würden zunehmend kritisch gesehen. „Die hohen Zinsen, die die Finanzierungskosten erhöhen, erhöhen die Sorgen zusätzlich.“

„Der Dax profitiert in dieser Phase einmal mehr vom niedrigen Tech-Gewicht“, so Altmann. „Verkaufswellen, die aus KI-Sorgen heraus beginnen, hinterlassen beim Dax deutlich geringere Spuren.“ Gleichzeitig sehe man wieder größere Käufe in Anleihen. Mit den zunehmenden Turbulenzen am Aktienmarkt werde der sichere Hafen der Staatsanleihen von Anlegern gerade neu entdeckt.

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagmorgen stärker: Ein Euro kostete 1,1217 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8915 Euro zu haben.

Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 104,30 US-Dollar; das waren 179 Cent oder 1,7 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.

Foto: Frankfurter Börse / Bild: via dts Nachrichtenagentur