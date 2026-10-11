Trump verkündet Energie-Waffenstillstand zwischen Russland und Ukraine

US-Präsident Donald Trump hat auf seiner Plattform Truth Social einen „Energie-Waffenstillstand“ im Krieg zwischen Russland und der Ukraine verkündet. Beide Parteien hätten zugestimmt, so Trump.

Energie-Waffenstillstand soll sofort in Kraft treten

Er forderte dazu auf, diesen Waffenstillstand nicht zu brechen. Trump betonte, dass die Vereinbarung sofort in Kraft trete. Weitere Details zu den Bedingungen oder der Dauer des Waffenstillstands wurden nicht bekannt gegeben.

Die Ankündigung erfolgte ohne offizielle Bestätigung von russischer oder ukrainischer Seite. Es bleibt unklar, welche konkreten Maßnahmen zur Umsetzung des Waffenstillstands getroffen wurden.

Foto: Donald Trump (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur