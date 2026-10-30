Mona Neubaur (Archiv)
Mona Neubaur (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur
Aktuell

NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur begrüßt Evoniks Absage an BASF: Übernahme des Unternehmens wird abgelehnt

dts NachrichtenagenturLetztes Update 30. Oktober 2026
0 1 Minute Lesezeit

Nordrhein Westfalens Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (Grüne) begrüßt, dass Evonik das Übernahmeangebot von BASF zurückweist. „Mögliche Gespräche sind Entscheidungen der Unternehmen. In unserer Haltung bleiben wir klar: Evonik ist ein starkes, zukunftsfähiges Unternehmen und wichtiger Teil des Industriestandortes Nordrhein-Westfalen – und das soll auch so bleiben. Eine Übernahme des Unternehmens lehnen wir ab“, sagte Neubaur der „Rheinischen Post“ (Samstagsausgabe).

Man verfolge die aktuellen Entwicklungen rund um Evonik und BASF weiter aufmerksam. „Die Arbeitsplätze und die eigenständige Entwicklung des Unternehmens dürfen nicht infrage gestellt werden. Das gilt für die Produktion, die Forschung, genauso aber auch für die Verwaltung“, mahnte die Wirtschaftsministerin. Strategische Unabhängigkeit, verlässliche Rahmenbedingungen und Mitbestimmung müssten die Grundlage für Innovationen und Investitionen in den Standort Nordrhein Westfalen sein. „Dafür machen wir uns stark“, so die Grünen-Politikerin.

Der Evonik-Vorstand hatte am Freitag das aufgestockte BASF-Angebot abgelehnt.

Foto: Mona Neubaur (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur

ARKM.marketing
     


dts NachrichtenagenturLetztes Update 30. Oktober 2026
0 1 Minute Lesezeit
Zeige mehr
     


Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Ich willige ein, dass meine Angaben aus diesem Kontaktformular gemäß Ihrer Datenschutzerklärung erfasst und verarbeitet werden. Bitte beachten: Die erteilte Einwilligung kann jederzeit für die Zukunft per E-Mail an datenschutz@sor.de (Datenschutzbeauftragter) widerrufen werden. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"
Schließen

Werbeblocker erkannt!

Werbeblocker erscheinen auf den ersten Blick praktisch, weil sie störende Anzeigen ausblenden. Doch viele Internetseiten finanzieren sich ausschließlich durch Werbung – das ist oft die einzige Möglichkeit, die Kosten für Redaktion, Technik und Personal zu decken. Wenn Nutzer einen Werbeblocker aktivieren, entziehen sie der Seite diese wichtige Einnahmequelle. Die Folge: Verlage und Webseitenbetreiber verlieren  Einnahmen, die oft sogar die Gehälter ganzer Teams oder Redaktionen gefährden. Ohne Werbeeinnahmen fehlen die Mittel, um hochwertige Inhalte kostenlos anzubieten. Das betrifft nicht nur große Medienhäuser, sondern auch kleine Blogs, Nischenportale und lokale Nachrichtenseiten, für die der Ausfall durch Werbeblocker existenzbedrohend sein kann. Wer regelmäßig eine werbefinanzierte Seite nutzt, sollte sich bewusst machen, dass der Betrieb und die Pflege dieser Angebote Geld kosten – genau wie bei einer Zeitung oder Zeitschrift, für die man selbstverständlich bezahlt. Werbeblocker sind daher unfair, weil sie die Gegenfinanzierung der Verlagskosten und Personalgehälter untergraben, während die Inhalte weiterhin kostenlos genutzt werden. Wer den Fortbestand unabhängiger, kostenloser Online-Inhalte sichern möchte, sollte deshalb auf den Einsatz von Werbeblockern verzichten oder zumindest Ausnahmen für seine Lieblingsseiten machen. Wenn Sie unsere Seite weiterhin lesen möchten, dann seien Sie fair! Danke.