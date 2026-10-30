Heidi Reichinnek (Archiv)
Heidi Reichinnek (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur
Aktuell

Linken-Chefin Reichinnek verteidigt Schülerproteste: „Nicht die Jugend ist das Problem“

dts NachrichtenagenturLetztes Update 30. Oktober 2026
0 1 Minute Lesezeit

Linken-Fraktionschefin Heidi Reichinnek hat die geplanten Schülerproteste am Samstag gegen Kritik verteidigt.

„Junge Menschen gehen auf die Straße, weil sie wollen, dass ihr Leben endlich wieder bezahlbar wird“, sagte Reichinnek dem Nachrichtenportal T-Online. „Sie fordern nichts, was nicht selbstverständlich sein sollte“, erklärte sie. Als Beispiele führte sie ein besseres Bildungssystem, echten Klimaschutz und eine gerechte Verteilung von Vermögen und Einkommen an sowie den Widerstand gegen die Wehrpflicht.

„Und was ist die Reaktion? Der Protest wird von vornherein kriminalisiert“, kritisierte die Linken-Politikerin. „Wenn andere Gruppen auf die Straße gehen, dann heißt es stets, man müsse deren Sorgen ernst nehmen – aber hier wird, bevor überhaupt irgendetwas passiert, rhetorisch draufgehauen, die Bundeswehr ins Spiel gebracht und ein hartes Vorgehen der Polizei gefordert.“ Reichinnek bezieht sich damit unter anderem auf eine Forderung des Kreisverbands Berlin-Mitte der Jungen Union. Der hatte in einem Social-Media-Posting gefordert, die Bundeswehr müsse um Amtshilfe gebeten werden, um die Proteste zu unterbinden. Der Berliner Verband distanzierte sich davon.

„Nazis marschieren, und das Schweigen ist ohrenbetäubend, junge Menschen rufen zu friedlichem Protest auf, und ein Politiker nach dem nächsten fantasiert von Extremismus und Unterwanderung, anstatt mal über die Probleme zu reden, die Gründe für Angst, Frust und Wut junger Menschen sind“, sagte Reichinnek weiter. Die jungen Menschen würden es nicht mehr ertragen, dass Politik gegen sie gemacht werde. „Sie wollen sich Gehör verschaffen und Beteiligung.“ Reichinnek verspricht der „Gen Z und allen Beteiligten“ die Unterstützung der Linken. „Nicht die Jugend ist das Problem, sondern die Politik“, sagte sie weiter.

Foto: Heidi Reichinnek (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur

ARKM.marketing
     


dts NachrichtenagenturLetztes Update 30. Oktober 2026
0 1 Minute Lesezeit
Zeige mehr
     


Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Ich willige ein, dass meine Angaben aus diesem Kontaktformular gemäß Ihrer Datenschutzerklärung erfasst und verarbeitet werden. Bitte beachten: Die erteilte Einwilligung kann jederzeit für die Zukunft per E-Mail an datenschutz@sor.de (Datenschutzbeauftragter) widerrufen werden. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"
Schließen

Werbeblocker erkannt!

Werbeblocker erscheinen auf den ersten Blick praktisch, weil sie störende Anzeigen ausblenden. Doch viele Internetseiten finanzieren sich ausschließlich durch Werbung – das ist oft die einzige Möglichkeit, die Kosten für Redaktion, Technik und Personal zu decken. Wenn Nutzer einen Werbeblocker aktivieren, entziehen sie der Seite diese wichtige Einnahmequelle. Die Folge: Verlage und Webseitenbetreiber verlieren  Einnahmen, die oft sogar die Gehälter ganzer Teams oder Redaktionen gefährden. Ohne Werbeeinnahmen fehlen die Mittel, um hochwertige Inhalte kostenlos anzubieten. Das betrifft nicht nur große Medienhäuser, sondern auch kleine Blogs, Nischenportale und lokale Nachrichtenseiten, für die der Ausfall durch Werbeblocker existenzbedrohend sein kann. Wer regelmäßig eine werbefinanzierte Seite nutzt, sollte sich bewusst machen, dass der Betrieb und die Pflege dieser Angebote Geld kosten – genau wie bei einer Zeitung oder Zeitschrift, für die man selbstverständlich bezahlt. Werbeblocker sind daher unfair, weil sie die Gegenfinanzierung der Verlagskosten und Personalgehälter untergraben, während die Inhalte weiterhin kostenlos genutzt werden. Wer den Fortbestand unabhängiger, kostenloser Online-Inhalte sichern möchte, sollte deshalb auf den Einsatz von Werbeblockern verzichten oder zumindest Ausnahmen für seine Lieblingsseiten machen. Wenn Sie unsere Seite weiterhin lesen möchten, dann seien Sie fair! Danke.