Datensicherung: Cloudsync ist kein Backup

Warum ist es so wichtig, ein Backup Ihrer Daten zu haben? Ganz einfach: weil es Ihnen im Falle eines Datenverlusts ermöglicht, Ihre wichtigen Informationen wiederherzustellen. Ohne eine Datensicherung könnten Sie alles verlieren – von wichtigen Dokumenten bis hin zu persönlichen Fotos und Videos.

Es gibt viele Gründe, warum Daten verloren gehen können. Ein Hardwarefehler, eine versehentliche Löschung oder sogar ein Cyberangriff können dazu führen, dass Sie auf Ihre Daten nicht mehr zugreifen können. Und wenn Sie keine Datensicherung haben, gibt es keine Möglichkeit, diese Informationen wiederherzustellen.

Ein weiterer wichtiger Grund für ein Backup ist die Sicherheit. Wenn Sie Ihre Daten an einem sicheren Ort speichern, sind sie vor Diebstahl und anderen Bedrohungen geschützt. Und wenn Sie jemals Opfer eines Ransomware-Angriffs werden, haben Sie immer noch Zugriff auf Ihre wichtigen Informationen.

Internetexperte Sven Oliver Rüsche hat zum heutigen World Backup Day 2023 einen Podcast veröffentlicht.

Insgesamt ist ein Backup unerlässlich, um sicherzustellen, dass Sie im Falle eines Datenverlusts immer noch auf Ihre wichtigen Informationen zugreifen können. Es ist wichtig, regelmäßig Backups durchzuführen und sicherzustellen, dass Ihre Daten an einem sicheren Ort gespeichert werden. So können Sie sicher sein, dass Ihre Informationen immer geschützt sind.

Cloudsync zur Datensicherung ungeeignet

Es gibt viele Gründe, warum man Cloudsync nicht mit einem Backup verwechseln sollte. Zunächst einmal ist es wichtig zu verstehen, dass Cloudsync dazu dient, Dateien und Ordner zwischen verschiedenen Geräten zu synchronisieren. Das bedeutet, dass Änderungen an einer Datei auf einem Gerät automatisch auf allen anderen Geräten aktualisiert werden.

Backup hingegen ist eine Methode zur Datensicherung. Es erstellt regelmäßig Kopien von Dateien und speichert sie an einem sicheren Ort, um im Falle eines Datenverlusts wiederhergestellt werden zu können.

Wenn Sie nur Cloudsync verwenden, sind Ihre Daten nicht vollständig geschützt. Wenn beispielsweise eine Datei durch einen Virus beschädigt wird oder versehentlich gelöscht wird, wird diese Änderung automatisch auf alle anderen Geräte übertragen. Ohne ein Backup könnten Sie diese Datei möglicherweise nicht wiederherstellen.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Sicherheit Ihrer Daten. Wenn Sie nur Cloudsync verwenden, haben Sie keine Kontrolle darüber, wer Zugriff auf Ihre Daten hat. Wenn ein Hacker Zugriff auf Ihr Konto erhält oder wenn der Cloud-Anbieter gehackt wird, könnten Ihre Daten in Gefahr sein.

Insgesamt ist es wichtig zu verstehen, dass Cloudsync und Backup zwei unterschiedliche Methoden zur Verwaltung Ihrer Daten sind. Zur Datensicherung eignet sich ein Backup, zur Synchronisierung dagegen Cloudsync.

Risiken im Datenverlust-Dilemma werden unterschätzt

Immer mehr Unternehmen setzen auf Cloudsync-Dienste, um ihre Daten zu sichern und zu synchronisieren. Doch viele unterschätzen dabei die Risiken im Datenverlust-Dilemma. Denn Cloudsync ist nicht gleich Backup.

Bei Cloudsync werden die Daten automatisch in die Cloud hochgeladen und synchronisiert. Das bedeutet jedoch nicht, dass sie auch automatisch gesichert sind. Denn bei einem versehentlichen Löschen oder einem Hackerangriff können auch die Daten in der Cloud verloren gehen.

Ein Backup hingegen erstellt eine Kopie der Daten und speichert sie an einem anderen Ort. Dadurch sind sie auch bei einem Ausfall des Originalspeichers noch verfügbar. Es ist also wichtig, zwischen Cloudsync und Backup zu unterscheiden und beide Methoden gezielt einzusetzen. Nur so können Unternehmen eine Datensicherung vornehmen und sich effektiv vor Datenverlust schützen.