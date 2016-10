München – Outbrain, die weltweit führende Content-Discovery-Plattform, gibt heute den Start und Aufbau seines neuen Trainings- und Zertifizierungsprogrammes für Content-Marketing-Fachkräfte in Deutschland bekannt. Bei der eintägigen Outbrain Academy erhalten Teilnehmer Hintergrundinformationen zur Technologie und zum Publisher-Netzwerk von Outbrain, detaillierte Fachkenntnisse zur Anwendung der Plattform sowie praxisnahe Best-Practice-Beispiele. Nach Abschluss des Zertifizierungsprogrammes können die Teilnehmer ihre Kunden kompetent beraten und noch bessere Ergebnisse mit Outbrain Amplify erzielen.

Die Teilnehmer – hauptsächlich Experten von Media-, Content-Marketing- und SEM-Agenturen – erfahren in den ersten Modulen mehr zu den aktuellen Herausforderungen für Brands und Publisher in einem komplexen Digital-Marketing-Umfeld, Outbrains Publisher-Netzwerk und der zugrundeliegenden Technologie. Danach erproben sie in Workshops das eigenständige Aufsetzen von Content-Marketing-Kampagnen sowie die Auswahl passender Inhalte und Headlines. Im Anschluss daran erhalten Sie genaue Informationen zur Optimierung und Messung der erzielten Ergebnisse.

„Die Outbrain Academy kommt genau zur richtigen Zeit, denn die Branche investiert immer stärker in Content Marketing, Native Advertising und Content Distribution. Spezifische Fachkenntnisse zur führenden Content-Discovery-Plattform sind wichtig, um Kunden optimal beraten zu können“, erläutert Alexander Erlmeier, Managing Director Central Europe von Outbrain.

Die Zertifizierung durch Outbrain ist eine ideale Möglichkeit, um alle Facetten des umfangreichen Angebotes kennenzulernen und auszuschöpfen. Alexander Erlmeier ergänzt: „Zwar beraten wir Kunden beim Aufsetzen von Kampagnen, doch das Verständnis unserer Lösungen variiert stark – und damit beispielsweise auch die Möglichkeiten für Mediaagenturen, Kunden detailgenau zu beraten. Mit dem Zertifizierungsprogramm stellen wir ein einheitliches Informationsniveau sicher. Kunden können sich darauf verlassen, dass sie von einem zertifizierten Outbrain-Experten optimal beraten werden und die besten Ergebnisse erzielen.“

Die Outbrain Academy ist in der letzten Woche erfolgreich in München gestartet. In den kommenden Monaten soll die Academy neben München auch regelmäßig in Düsseldorf und Hamburg stattfinden. Weitere Termine folgen in Kürze.

Quelle: schoesslers GmbH