Köln. Die Konjunkturkrise hinterlässt auch in der Entsorgungswirtschaft Spuren. Die Zahl der Branchenbeschäftigten werde in diesem Jahr voraussichtlich um rund zehn Prozent zurückgehen, sagte der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der Deutschen Entsorgungswirtschaft (BDE), Mathias Raith, am Dienstag in Köln. Mehr als die Hälfte der Firmen habe sich von Mitarbeitern getrennt.