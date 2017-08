Northeim – Die DeDeNet GmbH aus Ettlingen und Northeim hat ihr Vertriebsinnendienst-Team um drei neue Mitarbeiter erweitert. Damit leistet der seit 20 Jahren stetig wachsende IT-Dienstleister der konstant erfolgreichen Auftragslage Folge. Das Vorhaben des Unternehmens, einen Mitarbeiter mit kaufmännischer Vorerfahrung und zwei Auszubildende in das bestehende Team zu integrieren, wurde damit zum August erfüllt.

Von der KFZ-Mechatronik in den Innendienst

Mit Patrick Ringel, der als gelernter KFZ-Mechatroniker bereits zehn Jahre Vertriebserfahrung mitbringt, ergänzt DeDeNet sein Team um einen weiteren Kenner der Branche. Der 38-jährige Vater zweier Kinder verfügt aufgrund seiner Berufsausbildung auf dem Gebiet der Telematiklösungen bereits über umfangreiches Fachwissen.

Der Innendienst bei DeDeNet umfasst für Patrick Ringel dabei ein breites Aufgabenfeld: Eine der Hauptaufgaben ist die schrittweise Auftragsabwicklung von der Kundengewinnung über die Auftragserfassung und -verfolgung bis hin zur Rechnungsstellung. Zudem fällt es in den Zuständigkeitsbereich des neuen DeDeNet-Innendienstmitarbeiters, Termine zu prüfen und die Projektqualität vom Auftrag bis zur Auslieferung zu gewährleisten. Denn die serviceorientierte Kundenbetreuung wird bei DeDeNet besonders großgeschrieben.

Nachwuchsförderung

Während ihrer Ausbildung zur Kauffrau im Büromanagement mit Fokus auf die IT-Branche stellen sich die beiden neuen Auszubildenden Meike Rodich und Laura Pietzka ebenfalls den abwechslungsreichen Herausforderungen des Vertriebsinnendienstes bei der DeDeNet GmbH. Sie unterstützen, ebenso wie Patrick Ringel, das Team in der Northeimer Niederlassung.

„Wir haben jedes Jahr neue Auszubildende für den Einsatz in verschiedenen Abteilungen. Ob in der Support- oder Softwareabteilung oder im Vertriebsinnendienst – wir freuen uns immer wieder, unser Know-how an die nächste Generation weitergeben zu können. Dieses Jahr hat sich die Auftragslage so stark entwickelt, dass wir zwei Azubis und einen erfahrenen Mitarbeiter zur tatkräftigen Unterstützung im Bereich Auftragsmanagement einsetzen können. Zusammengefasst ist unser Ziel, dem Kunden eine optimale Auftragsabwicklung und den besten Service zu bieten“, so Gernot Dähne, Geschäftsführer der DeDeNet GmbH.

Quelle: saalto Agentur und Redaktion GmbH