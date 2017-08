Frankfurt – Sonus Networks, internationaler Anbieter von sicheren und intelligenten Lösungen für die Kommunikation in der Cloud, hat mit Incident Management-as-a-Service (IMaaS) ein neues Serviceangebot vorgestellt. In Kombination mit den bewährten Wartungs- und Supportangeboten der Sonus Partner liefert dieser neue Managed-Service einen Experten-Überblick über Sonus Netzwerkkomponenten – Netzstörungen lassen sich damit schneller beseitigen. Sonus IMaaS schützt durch die Verringerung der Ausfallzeiten von Kommunikationsnetzen Umsatz, Produktivität und den guten Ruf von Unternehmen.

Ausfallzeiten kosten US-Unternehmen jährlich 700 Milliarden Dollar

Im neuesten Report The Cost of Server, Application and Network Downtime: North American Enterprise Survey and Calculator stellen die Analysten von IHS Markit fest, dass Ausfallzeiten von Informations- und Kommunikationsnetzwerken in US-Unternehmen zusammengenommen jährliche Kosten von 700 Milliarden Dollar verursachen. 40 Prozent dieser Kosten werden speziell durch Geräteprobleme verursacht.

Proaktive spezielle Überwachung von Sonus Netzelementen

Netzausfälle und verringerte Performance wirken sich in der Regel negativ auf die Produktivität, Kundenzufriedenheit und Umsätze aus. Sonus IMaaS ist dafür ausgelegt, diese Herausforderung zu meistern. Der Managed-Service ermittelt die Verfügbarkeit und Performance von Sonus Netzelementen um sicherzustellen, dass sie wie erwartet funktionieren. Im unwahrscheinlichen Fall eines Problems benachrichtigt IMaaS die Ressourcen zur Problemlösung, welche die Sonus Geräte unterstützen. Diese proaktive spezielle Überwachung umfasst die Charakterisierung der Ereignisse, die Benachrichtigung der Kunden sowie eine erste Einstufung und beschleunigt damit die Störungsbehebung.

IMaaS als neueste Ergänzung des „Sonus Global Services“-Angebots

Sonus unterhält einige der höchstentwickelten IP-Kommunikationsnetzwerke der Welt. IMaaS ist die jüngste Ergänzung des bereits heute umfangreichen Angebotes von Sonus Global Services, das Leistungen für das Scale-Out in der Cloud, vorausschauende Services, Funktionen zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit von Netzen, zur Bandbreiten-Optimierung und für die Sicherheit umfasst.

„Als einer der führenden UCaaS-Provider Australiens ist es von größter Bedeutung, dass unser Netz immer funktioniert“, erläutert Simon Latif, Chief Technology Officer, Novum Networks. „Sonus IMaaS ermöglicht uns größere Einsichten in das Netz und schnellere Reaktionszeiten im Falle von Unregelmäßigkeiten. Im Bewusstsein, dass ein Experte unseren Kommunikationsverkehr beaufsichtigt, können wir uns darauf konzentrieren, das bestmögliche Ergebnis für unsere Kunden zu realisieren.“

„Für jedes Unternehmen entstehen erhebliche Kosten durch Störungen aufgabenkritischer Echtzeitkommunikation”, so Casey Cornett, Principal Product Manager Global Services, bei Sonus. „Um sicherzustellen, dass die Kommunikation nie unterbrochen wird, benötigen Unternehmen eine spezielle Überwachung durch Experten und einen schnellen Lösungsweg, wenn Probleme auftreten. Die Gespräche der Kunden mögen mit der Technologie von Sonus beginnen, aber proaktive Serviceangebote wie Sonus IMaaS sorgen dafür, dass diese Gespräche immer reibungslos verlaufen.“

Quelle: AxiCom GmbH