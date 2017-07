Die Mercedes-Benz Vans Mobility GmbH (MBVM) bringt ein halbes Jahr nach ihrer Gründung die erste Serviceleistung auf den deutschen Markt. Unter dem Markennamen „Mercedes-Benz Van Rental“ startet das Daimler-Tochter­unternehmen, mit Sitz in Berlin, ein neuartiges und hochflexibles Mietangebot – in erster Linie für gewerbliche Transporterkunden. Mercedes-Benz Vans geht damit im Rahmen seiner strategischen Zukunftsinitiative adVANce einen weiteren Schritt auf dem Weg zum Anbieter ganzheitlicher Systemlösungen. Im Fokus stehen dabei kundenorientierte Angebote, die sich konsequent an den individuellen Bedürfnissen und Branchenanforderungen des Transportermarktes ausrichten.

„Mit Mercedes-Benz Van Rental führen wir eine Marke ein, deren Angebot sich deutlich vom Wettbewerb abhebt. Im Fokus stehen Bedürfnisse unserer Kunden, hohe Flexibilität und maximale Geschwindigkeit“, sagt Frank Braband, Geschäftsführer der Mercedes-Benz Vans Mobility GmbH. „Als unabhängig operierendes Unternehmen der Daimler Financial Services AG, mit eigener Organisationsstruktur, können wir unseren Kunden eine Reihe an Vorteilen bieten und direkt auf die unterschiedlichen Anforderungen eingehen. Unser Ziel ist es, mit der Mercedes-Benz Vans Mobility GmbH der führende Mobilitätsdienstleister für Transporterkunden zu werden.“

Mercedes-Benz Van Rental: Hohe Flexibilität für optimale Abdeckung von Auftragsspitzen

In volatilen Märkten und Zeiten sind Schnelligkeit und Flexibilität wesentliche Faktoren für den Erfolg eines Unternehmens. Den eigenen Fuhrpark bei kurzfristigen Auftragsspitzen bedarfsgerecht und profitabel aufzustellen, ist eine komplexe Aufgabe, erfordert großen Verwaltungsaufwand und verlangt nach neuartigen Besitz- und Mietverhältnissen. Genau an dieser Stelle setzt die

Mercedes-Benz Vans Mobility GmbH mit Mercedes-Benz Van Rental an.

Zum Portfolio von Mercedes-Benz Van Rental gehören neuartige Mietangebote, welche Zeiträume von 24 Stunden bis zu mehreren Monaten abdecken. Dafür werden zwei unterschiedliche Miettarife angeboten, die sich hinsichtlich ihrer Flexibilität und Individualisierbarkeit unterscheiden: Der auf kurzfristige Miete angelegte „Flex-Tarif“ bietet dem Kunden zu einem etwas höheren Preis maximale Flexibilität hinsichtlich Fahrzeugwechsel oder einer frühzeitigen Rückgabe, falls der Transporter nicht so lange gebraucht wird, wie ursprünglich geplant.

In diesem Modell können Standard-Fahrzeuge angemietet werden. Ein Wochenendtarif macht das Angebot auch für Privatkunden interessant, die sich kurzfristig einen Van ausleihen wollen. Der „Fix-Tarif“ hingegen bietet bei längerfristigen Mietzeiträumen ab drei Monaten eine hohe Individualisierbarkeit hinsichtlich der gemieteten Transporter: Von individuellen Branchenlösungen (z.B. Kühltransporter) bis zur eigenen Fahrzeugbeklebung ist hier vieles möglich. Eine frühzeitige Fahrzeugrückgabe ist in dieser Rate jedoch nur gegen eine zusätzliche Gebühr gestattet. Weitere Mietoptionen sollen demnächst das Angebotsportfolio schrittweise ergänzen und zusätzlich flexibel gestalten. Zu diesen „Add-on Services“ gehören beispielsweise Versicherungsoptionen, die Auslandsfahrten oder das Einbinden weiterer Fahrer ermöglichen sowie die Möglichkeit One-Way Mieten vorzunehmen. Mit diesem breit gefächerten Angebot möchte die Mercedes-Benz Vans Mobility GmbH ihren Kunden eine optimale Planbarkeit des individuellen Transportbedarfs ermöglichen, um Kapazitätsengpässe bestmöglich abdecken zu können, die Kostenaufwände für den Fuhrpark optimal zu steuern und letztendlich eine hohe Kostentransparenz zu erreichen.

Zunächst wird Mercedes-Benz Van Rental in Deutschland angeboten und ist an bereits vorhandene Mietstützpunkte, zum Beispiel in Mercedes-Benz Niederlassungen oder bei Mercedes-Benz Vertragspartnern, gekoppelt. Geplant ist auch, die Angebote in einem zweiten Schritt im europäischen Ausland und perspektivisch in den Vereinigten Staaten anzubieten. Neben der räumlichen Ausweitung ist künftig auch die durchgängige Digitalisierung der Vermietung geplant, so dass diese unabhängig von konkreten Standorten oder Öffnungs­zeiten erfolgen kann.

Mercedes-Benz Vans Mobility GmbH: Individuelle Angebote aus einer Hand statt standardisierter Produkte

Die Mercedes-Benz Vans Mobility GmbH (MBVM) wurde als Teil der strategischen Zukunftsinitiative adVANce von Mercedes-Benz Vans gegründet und gehört zur Daimler Financial Services AG. Dadurch verfügt das Unternehmen nicht nur über höchste Transporterkompetenz sondern auch über eine hohe Kompetenz im Miet- und Leasingbereich. Für das Mietgeschäft baut die MBVM eine eigene Flotte aus der gesamten Mercedes-Benz Vans Produktrange mit einem breiten Mix aus Standard- und Branchenfahrzeugen auf.

Damit wendet sich das Unternehmen an ein breites Spektrum gewerblicher Kunden im heterogenen Transportermarkt, zum Beispiel Kurier-Express-Paketdienstleister, Handwerker, Personenbeförderungsunternehmen und Fahrdienstvermittler, Dienstleistungsunternehmen oder Anbieter aus dem sich stark entwickelnden Bereich des Lebensmittelversandhandels (eGrocery). Zugleich differenziert sich die MBVM von Wettbewerbern, die im Wesentlichen hochgradig standardisierte Transporter anbieten.

Ergänzend zum Mietgeschäft sollen zukünftig weitere neuartige Mobilitäts­lösungen und Serviceangebote entwickelt werden, die auf digitaler Grundlage über die physische Fahrzeugmiete hinausgehen, wie beispielsweise Flottenmanagementlösungen (Flottenverwaltung und –betrieb) oder On-Demand-Transportlösungen und (Van-)Sharingmodelle. Auch Service-Leasing, Wartungs- und Unfallmanagement gehören zum geplanten Portfolio der Mercedes-Benz Vans Mobility GmbH. Sämtliche Angebote werden in das digitale Ökosystem der neuen Dienstleistungsdachmarke rund um gewerbliche Transporter –Mercedes PRO –integriert, die auf der vergangenen IAA Nutzfahrzeuge in Hannover erstmals der Öffentlichkeit präsentiert wurde.

Quelle: Daimler AG