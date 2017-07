München – Am 07.07.2017 hat LOXXESS den zehnmillionsten Auftrag von Vodafone Kabel Deutschland verarbeitet. Seit 2012 ist der auf Medienlogistik spezialisierte Dienstleister LOXXESS fester Bestandteil der Logistik und der Retourenverarbeitung bei Vodafone Kabel Deutschland, einem der führenden integrierten Telekommunikationsunternehmen und dem zugleich größten TV Anbieter in Deutschland. LOXXESS verarbeitet für den Kabelbereich der Vodafone rund zwei Millionen Aufträge pro Jahr.

LOXXESS betreibt ein Logistikzentrum für Versandhandels- und Medienlogistik mit rund 70.000 Quadratmetern Lagerfläche im tschechischen Bor, nahe der deutschen Grenze. Für Vodafone kümmert sich der Logistikdienstleister um die Lagerung von technischen Geräten wie Modems, Receiver, WLAN-Sticks und Zubehör wie Kabel, Fernbedienungen oder Multimedia-Dosen im Hochregal. Smartcards werden in einem eigenen Sicherheitslager aufbewahrt. LOXXESS kommissioniert am Standort Bor Aufträge sowohl für Endkunden als auch für Servicetechniker. Am 07.07.2017 wurde nun bereits die zehnmillionste Sendung auf den Weg gebracht.

LOXXESS kümmert sich zudem um eingehende Retouren, testet die Geräte und bereitet sie im Refurbishment für die Weiterverwendung auf. Pro Jahr durchlaufen rund 1.100.000 Geräte und Zubehörteile von Vodafone die Funktionstests im LOXXESS-Medienlogistikzentrum.

Im Januar 2017 war die Zusammenarbeit zwischen Vodafone und LOXXESS langfristig verlängert worden. Daniel Zentgraf, Leiter der Logistik im Kabelgeschäft der Vodafone, kommentierte die Zusammenarbeit wie folgt: „Unsere hohen Ansprüche an die Logistik, die bei uns sehr vielfältig ist, werden durch LOXXESS sehr gut abgedeckt. Die Zusammenarbeit hat sich über viele Jahre bewährt, wir sind hoch zufrieden mit der Leistung, insbesondere mit der Flexibilität und Effizienz, die in unserem Geschäft wichtig sind.”

Zu den zehn Millionen Aufträgen werden in Zukunft einige mehr hinzukommen, denn Vodafone rechnet speziell im Kabelgeschäft mit weiterem Wachstum. Dr. Claus-Peter Amberger, Vorstand der LOXXESS AG, hob angesichts des Jubiläums hervor: „Diese zehn Millionen Aufträge belegen die vertrauensvolle Zusammenarbeit, die Vodafone mit uns als Dienstleister pflegt. Dafür möchte ich mich bei Vodafone als auch bei unserem Team am Standort Bor ganz herzlich bedanken. Wir freuen uns auf den weiteren Ausbau der Zusammenarbeit.”

Quelle: teamtosse GmbH