München. Die Kraftstoffpreise haben Ende April ein neues Jahreshoch erreicht. Wie der ADAC am Montag in seiner monatliche Auswertung der Preise an Markentankstellen und Freien Stationen mitteilte, kostete der Liter Superbenzin am Freitag, dem letzten Tag des Monats, durchschnittlich 1,469 Euro. Der Dieselpreis sei auf 1,273 Euro gestiegen.