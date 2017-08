Stuttgart – Der Mittelstand hat einen neuen Treffpunkt. Am 14. und 15. November 2017 findet in Stuttgart im Althoff Hotel am Schlossgarten eine hochkarätig besetzte Konferenz der TEMA Technologie Marketing AG statt. Erfahrene Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Medien referieren und diskutieren praxisnah aktuelle Herausforderungen und Fragen, mit denen mittelständische Unternehmen konfrontiert sind. Die zweitägige Konferenz gibt Impulse und Anregungen, wie Unternehmer sich den ändernden Rahmenbedingungen stellen und sie meistern können.

Der deutsche Mittelstand ist dank seiner Innovationen und seiner Leistungsfähigkeit seit vielen Jahrzehnten führend in der Welt. Durch seine schnelle Reaktionsfähigkeit auf sich ändernde Marktbedingungen hat er sich in einer globalisierten Welt erfolgreich behaupten können. Mehr als je zuvor hängt die Zukunft des Mittelstandes von externen Rahmenbedingungen ab – und diese ändern sich immer schneller und werden teilweise auch unberechenbar. Beispiele sind der Brexit und die Handels- und Wirtschaftspolitik der USA. Hinzu kommen die Herausforderungen und Chancen der Digitalisierung, z.B. Industrie 4.0 und Internet of Things.

Die Konferenz behandelt diese „externen“ Transformationen mit zehn Vorträgen und mehrere Diskussions- und Fragerunden am ersten Veranstaltungstag. Themenblöcke sind: „Auswirkungen von Brexit und Politik in USA und Frankreich auf den deutschen Mittelstand“, „Digitalisierung, Internationalisierung, Professionalisierung – die zukünftigen Herausforderungen des Mittelstandes“, „Industrial Internet / Industrie 4.0 / Digital Leadership“ sowie „Unternehmenssicherheit – Cyberangriff, Geschäftsreisen, Risiko- und Krisenmanagement“.

Am zweiten Tag stehen strategische und rechtliche Fragen aus dem Unternehmensalltag im Fokus: Haftungsfragen des GmbH-Geschäftsführers, wesentliche Haftungsrisiken und Vermeidungsstrategien sowie die Kernfragen bei der Unternehmensnachfolge.

Zudem werden praktische Lösungsmöglichkeiten für den Fachkräftemangel aufgezeigt. Ferner geht es darum, wie Unternehmen nicht nur überleben, sondern auch wachsen und expandieren können: mit einer Wachstums- und Internationalisierungsstrategie.

Seien Sie bei den Schnellen und den Agilen. Sichern Sie sich durch Ihre Teilnahme einen Wettbewerbsvorteil. Eingeladen sind alle Geschäftsführer und Entscheider, an dieser hochwertigen und innovativen Konferenz teilzunehmen.

Terminhinweis:

14./15.November 2017, ganztägig, Stuttgart, Althoff Hotel am Schlossgarten in Stuttgart: Konferenz: Weltspitze im Umbruch – Insights aus dem Mittelstand.

Quelle: TEMA Technologie Marketing AG