Berlin – Markus Spitzer (32) hat die Vertriebskoordination für die FORTIS Real Estate Investment GmbH übernommen. In dieser Funktion ist er die Schnittstelle zwischen den beauftragten Maklern und dem Endkunden – ein wichtiger Schritt im Wachstumskurs des Unternehmens. Die FORTIS Real Estate Investment GmbH agiert künftig als Holding der einzelnen Projekt GmbHs, die jeweils zu 100 Prozent der Holding gehören.

Spitzer absolvierte seine Berufsausbildung zum Kaufmann der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft. Anschließend erwarb er seinen Associate Degree in Immobilienmanagement und arbeitete als selbstständiger Berater für Eigentümer und Hausverwaltungen. Von Juli 2014 bis Juni 2016 war er Vertriebsleiter bei der Project Immobilien AG und zuletzt Standortleiter bei McMakler für die Niederlassung Berlin und Potsdam.

„Mit Markus Spitzer haben wir einen ausgewiesenen Vertriebsexperten an Bord, der unsere Expansionspläne maßgebend mit vorantreiben wird”, so Mark Heydenreich, Geschäftsführer der FORTIS Group. „Die Umstrukturierung dient zudem dazu, der stetig wachsenden Anzahl an Projekten und auch dem wachsenden Projektvolumen gerecht zu werden. In den kommenden fünf Jahren wollen wir dafür unser Personal verdoppeln.” Insbesondere wird nach Architekten, Fachkräften für den technischen Baubereich und Personal für das Backoffice gesucht.