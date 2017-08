Die verbreitete Nutzung von Online-Marketing bietet viele Vorteile im Vergleich zu anderen Marketing-Möglichkeiten. Durch verschiedene Tools und Auswertungswerkzeuge kann der Erfolg einer Online-Marketing-Kampagne direkt ausgewertet werden. Somit können Unternehmen herausfinden, ob sich eine Investition lohnt. Durch Offline-Conversion-Tracking der Firma Gonnado ist es Unternehmen möglich, genau zurückzuverfolgen, wie erfolgreich eine Werbeanzeige war.

Wie ist das möglich? Mittels Rabatt-Gutscheinen, welche die Kunden online beziehen und offline einlösen. Somit kann der Weg vom Netz bis ins Ladengeschäft zurückverfolgt werden.

Die Vorteile von Online-Marketing

Online-Marketing-Instrumente sind in der Regel deutlich kostengünstiger als Offline-Medien. Das macht sie insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen attraktiv, die kein Budget für aufwändige Marketingmittel haben. Durch moderne Tracking- und Targeting-Methoden lassen sich potentielle Kunden sehr zielgenau ansprechen. So können Streuverluste minimiert werden. Überhaupt sind Online-Marketing-Maßnahmen sehr gut mess- und kontrollierbar. Fast alles, was im Internet passiert, lässt sich messen und auswerten. Bei einem Werbeplakat am Straßenrand lässt sich nur sehr schwer ermitteln, wie viele Menschen es tatsächlich gesehen oder sogar darauf reagiert haben.

Offline-Conversion-Tracking mittels Rabatt-Gutscheinen

Zuerst betreibt Gonnado sogenanntes Retargeting. Dabei wird dem potentiellen Kunden im Netz eine Werbung angezeigt für ein Angebot, das ihn bereits interessiert hat. Somit werden nur diejenigen Leute beworben, die tatsächlich Interesse haben. Dadurch wird die Online-Werbung viel effizienter und preiswerter. Um die Online- mit der Offlinewelt zu verbinden, fügt Gonnado bei diesen Werbeanzeigen einen Rabattcoupon hinzu. Das führt dazu, dass die Beworbenen ins Ladenlokal gehen, um ihren Rabattcoupon einzulösen. Da der Mobile-Rabatt-Coupon mit einem Strich-Code versehen ist, wird er an der Kasse bei der Einlösung gescannt und jener Anzeige zugeordnet, durch die er bezogen wurde. Somit kann der gesamte Kaufprozess bis zum ersten Klick zurückverfolgt werden und die Kampagne kann stetig optimiert werden. Somit ermöglicht es Gonnado, den Erfolg von Online-Werbung genau zu messen.

Quelle: Gonnado AG