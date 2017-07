Dreilinden/Berlin – Mehr als jeder zweite Europäer (59 Prozent) denkt darüber nach, ein eigenes Unternehmen zu gründen. Dabei ist ein E-Commerce-Geschäftsmodell für fast die Hälfte der Befragten der geeignete Start in die Selbstständigkeit. Das aktuelle eBay Projekt Inside the eBay Economy zeigt, welche Branchen europaweit bei einer Gründung besonders attraktiv sind.

Unter die Top Drei der Shop-Anmeldungen bei eBay im vergangenen Jahr haben es demnach die Kategorien Haus & Garten mit 26 Prozent in Deutschland, Fashion mit 26,3 Prozent in Großbritannien und 25,9 Prozent in Italien sowie Electronics mit 27,2 Prozent in Frankreich und 28,1 Prozent in Spanien sowie geschafft. Darüber hinaus hat sich das Neu-Geschäft in der Kategorie Spielwaren gegenüber dem Vorjahr verdoppelt: Über alle betrachteten Länder hinweg gab es 2016 über 100 Prozent mehr Shop-Anmeldungen in dieser Kategorie als in 2015 – in Deutschland sogar 130 Prozent.

Gerade für Unternehmensgründer bietet eBay großes Potenzial durch eine einfach zu handhabende, dynamische Plattform mit einer weltweiten Reichweite von 169 Millionen aktiven Käufern. Die wachsende Zahl der Umsatzmillionäre in den unterschiedlichen europäischen Märkten beweist das anschaulich. So erzielen immer mehr Händler durch den Verkauf über den weltweiten Online-Marktplatz Umsätze in Millionenhöhe. Aktuelle, für das Jahr 2016 von eBay erhobene Kennzahlen zeigen, dass es insgesamt mittlerweile knapp 2.000 Händler zur Umsatzmillion in Deutschland, Großbritannien, Italien, Frankreich und Spanien geschafft haben. Mit 1.095 Umsatzmillionären steht Deutschland an der Spitze der europäischen Märkte, gefolgt von Großbritannien mit 663 und Italien mit 93.

Einer der deutschen Umsatzmillionäre ist Peter Chaljawski, der Gründer der in Berlin sitzenden Chal-Tec GmbH. Seit 2005 hat der Unternehmer gleich mehrere eBay Shops erfolgreich gegründet. „Die Entscheidung, meinen ersten Shop bei eBay zu gründen, fiel vor allem aufgrund der enormen internationalen Reichweite des schon damals größten Online-Marktplatzes in Europa. Das hat von Anfang an den Verkauf ins europäische Ausland enorm erleichtert. Doch auch die Gestaltungsmöglichkeiten des eigenen eBay Shops und der Angebotsseiten war für unsere Produktpräsentation optimal.“

Das eBay-Projekt „Inside the eBay Economy“ ist der Auftakt der Serie „News aus der eBay Händlerrepublik“. Jeden Monat bieten neue Fakten, Daten und persönliche Erfolgsgeschichten von Händlern Einblicke in den Online-Handel bei eBay.

Quelle: eBay Group Services GmbH/FAKTOR 3