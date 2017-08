Influencer mit hoher Reichweite zu buchen ist einfach, Influencer zu finden, die kostenfrei und aus Überzeugung von Produkten berichten, dagegen schon schwieriger. Statt viel Zeit mit der Suche nach geeigneten Influencern zu verbringen, können Unternehmen DieBlogBox buchen. Das Mitmach-Netzwerk wurde vor rund einem Jahr von der PR-Agentur MIT-SCHMIDT Kommunikation aus Hamburg ins Leben gerufen. Kürzlich feierte die Agentur die Anmeldung des 1.500 Influencers. Dank umfassender Befragung im Vorfeld kann MIT-SCHMIDT mit dieser Datenbank geprüfter Blogger Lösungen für die zielsichere Kommunikation von Marken in der Welt der Blogger bieten.

Influencer Relations sind aus dem Kommunikationsmix moderner Markenführung nicht mehr wegzudenken. Unternehmen, denen das Know-How oder die Ressourcen für den intensiven Kontaktaufbau zu Influencern fehlen, können mit der BlogBox-Community gute Reichweiten auf Instagram, Snapchat & Co. erzielen. Die mit positiven Werten aufgeladene Marke bringt kostenlos Produkte unterschiedlichster Kategorien in die Wohnzimmer von Influencer, die mindestens über eine Reichweite von 5k verfügen. Im Schnitt erzielt eine Box je nach Thema eine Reichweite zwischen einer bis drei Millionen.

Im Vergleich zu Boxen-Konzepten wie „GlossyBox” oder „Brandnooz” besticht die BlogBox mit einem abwechslungsreichen Themen- und Branchenmix. So wurde für die Foodies der BlogBox-Community die #IceTeaChallenge realisiert. In der Box enthalten: Die neue Eisteesorte der Marke Milford, ein Smoothieglas, das Magazin Couch sowie ein farbenfroher, sommerlicher Blumenstrauß von Blume2000. Als Resultat aus dem Versand von 50 Boxen entstanden mehr als 124 Beiträge, die bei Instagram, Facebook, Snapchat und Youtube eine Gesamtreichweite von 3,2 Millionen Kontakten erzielten.

Unter allen Fitness-Freunden wurde kürzlich eine Fitness-Blog-Box versendet. Der Auftraggeber, ein Getränkehersteller, wollte den Produktnutzen seines isotonischen Getränkes, das perfekt nach dem Sport konsumiert werden kann, auch in der Blogger-Community stärken. Mit in der Box enthalten: Ein ganzes Fitness-Outfit in passender Größe von der Newcomer-Marke cheeki.ly athletics, ein Nagellack der Firma edding sowie das kleinste Fitness-Studio der Welt von Let’s Bands. Ergebnis: eine Reichweite von 1,5 Millionen dank 80 unterschiedlicher Veröffentlichungen.

Das besondere am Konzept: Die teilnehmenden Marken werden in eine kreative Foto-Challenge implementiert. Die Influencer müssen sich mit den Produkten und dem jeweiligen Nutzen beschäftigen. Das macht den Content so spannend, authentisch und nahbar. Den Empfängern der Box steht es frei, wie sie die Produkte inszenieren.

Unternehmen, die Interesse an einer BlogBox haben, können eine Exklusivbox ab einer Auflage von 50 Stück buchen und umsetzen lassen. So wird ihnen der Einstieg in die Welt des Influencer Marketings geebnet. Auch bereits etablierte Marken können ihr Blogger-Netzwerk mit Hilfe der BlogBox erweitern und bestehende Maßnahmen sinnvoll ergänzen. Kontakt zu Influencern, authentischer User Generated Content und vermehrtes Engagement sind positive Effekte des Tools. Für die Erfolgsmessung werden Verlinkungen und Hashtags der teilnehmenden Accounts während der 2-wöchigen Challenge regelmäßig gesichtet und in einer Übersicht erfasst.

Interessierte Blogger müssen sich zunächst für die Box registrieren und ein Online-Formular ausfüllen, in dem Kennzahlen des Mediakits, Themenschwerpunkte ihres Blogs oder Feeds, Vorlieben und Interessen sowie einige personenbezogene Daten abgefragt werden. So wird es möglich, die Influencer für das jeweilige Boxenthema ganz exakt auf die Wünsche des Kunden zugeschnitten aus dem Datenpool zu filtern. Zur Qualitätssicherung wird jeder angemeldete Account im Vorfeld auf die Echtheit seiner Follower, die Reichweite, sowie die Bildsprache hin überprüft, um eine hochwertige Basis an authentischen Influencern zu erhalten und die Qualität der Ergebnisse zu sichern.

Quelle: MIT-SCHMIDT Kommunikation GmbH