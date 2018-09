München – Manipulierte Abgaswerte hin oder her: Die Deutschen sind weitestgehend zufrieden mit ihrer Autowahl. Gut vier von fünf Autohaltern würde das eigene Auto noch einmal kaufen – wenn auch teilweise mit kleineren Änderungen. Das sind Ergebnisse einer aktuellen Umfrage von AutoScout24. Der europaweit größten Online-Automarkt hat dazu gemeinsam mit Innofact eine repräsentative Umfrage unter 1.000 Autohaltern durchgeführt*. Demnach sind Männer noch glücklicher mit ihren aktuellen Fahrzeugen als Frauen.

Es ist ein hervorragender Wert für die Automobilhersteller: 82 Prozent der deutschen Autohalter sind mit ihrem Fahrzeug zufrieden und würden es nochmal kaufen. Ein Drittel (35 Prozent) würde exakt das gleiche Modell wieder erwerben, wenn sich diese Frage stellen würde. Weitere 38 Prozent würden zwar das gleiche Fahrzeug wählen, dann allerdings das neue Modell. Zudem sind neun Prozent zwar mit ihrem Fahrzeug zufrieden, würden bei einem erneuten Kauf aber die Ausstattung ändern.

Nur Minderheit würde neues Fabrikat wählen

Doch nicht alle sind glücklich mit dem, was sie haben. Gefragt, ob sie ihr aktuelles Fahrzeug noch einmal kaufen würden, senken 15 Prozent den Daumen. Allerdings wenden sich von diesen nicht alle komplett ab: So betonen von diesen 15 Prozent immerhin sechs Prozent, dass sie zwar ein anderes Modell wählen, der Marke aber treu bleiben würden. Unter dem Strich sagen somit nur neun Prozent klipp und klar: „Ich würden ein anderes Fabrikat kaufen!“

Männer stehen zu ihrer Entscheidung

Vor allem Männer sind zufrieden mit dem, was sie haben. 85 Prozent würden erneut ihr Fahrzeug kaufen, wenn eine entsprechende Entscheidung anstünde. Bei den Frauen würden nur 79 Prozent noch einmal in das gleiche Auto einsteigen wollen. Männer würden allerdings beim Neukauf zu 41 Prozent auf das neuere Modell setzen (Frauen: 34 Prozent). Vor allem die mittleren Altersklassen sind mir ihrem Fahrzeug zufrieden: 85 Prozent zwischen 30- und 49-jährigen identifizieren sich damit und würden dabeibleiben. Wer jünger oder älter ist, steht nur zu 79 Prozent zu dem, was er hat.

Quelle: AutoScout24 GmbH