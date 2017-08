Köln – Die Certified Senders Alliance (CSA) unterstützt die vertrauenswürdige Kundenkommunikation per E-Mail, indem sie Unternehmen hilft, Gesetzesgrundlagen und technische Qualitätsstandards zu berücksichtigen. Best Practices für den Versand kommerzieller E-Mails gibt die CSA auch im Rahmen der Kölner Digitalmesse dmexco am 13.-14. September. Unter dem Titel „An Express and Safe Trip to Inboxland“ beschreiben Rechtsanwältin Rosa Hafezi und Engineering Manager Alexander Zeh Maßnahmen, mit denen Unternehmen ihren Kampagnenerfolg erhöhen und rechtliche Folgen und Strafzahlungen vermeiden.

Millionen-Strafen drohen im E-Mail-Marketing

Auch am CSA-Stand A 036 in Halle 07 informieren CSA Experten über die Risiken zukünftiger Bußgelder in Millionenhöhe, die ab Mai 2018 mit der Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) drohen. „Viele E-Mail-Marketer werden ihr Verhalten ändern müssen, wenn sie nicht erheblichen Konsequenzen ausgesetzt sein wollen“, sagt Julia Janßen-Holldiek, Direktorin CSA. „Die von der CSA zertifizierten Unternehmen sind bereits gut darauf vorbereitet, auch zukünftig rechtssichere E-Mails entsprechend der EU-DSGVO zu versenden.“

Professionelles und seriöses E-Mail-Marketing ist erfolgreicher

Konkrete Tipps für vertrauenswürdige kommerzielle E-Mails erhalten die internationalen Besucher auch mit der „Richtlinie für zulässiges E-Mail-Marketing“ der Certified Senders Alliance (CSA). Diesen Leitfaden gibt es seit Mai 2017 auf Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch. „Wer beim Versand kommerzieller E-Mails hohe rechtliche und technische Qualitätsstandards erfüllt, der erreicht seine Empfänger“, sagt Janßen-Holldiek. Wer zudem E-Mails versendet, die von den Empfängern gewünscht sind weil sie interessante Inhalte bieten, der sichert sich nachhaltig eine hohe Reputation und versendet auch morgen noch relevante E-Mails, die ankommen.

Quelle: eco – Verband der Internetwirtschaft e. V.