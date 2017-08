Stuttgart / Austin, Texas – car2go baut seine weltweite Marktführerschaft aus. Das Tochterunternehmen der Daimler AG bietet nicht nur in Europa erfolgreich stationsfreies Carsharing an, sondern auch in Nordamerika – und verzeichnet dort eine Rekordentwicklung. Im ersten Halbjahr 2017 haben die Kunden an den elf US-amerikanischen und kanadischen Standorten die car2go Autos 4,5 Millionen Mal angemietet. Das entspricht einem Wachstum von 40 Prozent gegenüber dem ersten Halbjahr 2016. Gleichzeitig stieg die durchschnittliche Mietdauer im selben Zeitraum um 33 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum an.

Die Rekordentwicklung ist vor allem auf die Einführung der neuen, fünfsitzigen Mercedes-Benz Modelle CLA und GLA im Januar 2017 zurückzuführen. Sie sind in Nordamerika besonders beliebt und bieten breite Anwendungsmöglichkeiten. Seitdem die Premium-Modelle neben dem smart fortwo zur Verfügung stehen, konnte car2go 100.000 neue Kunden in den USA und Kanada gewinnen.

Mittlerweile hat car2go in Nordamerika insgesamt 940.000 Kunden. Der größte car2go Standort in Nordamerika ist Vancouver mit 135.000 Kunden, in den USA hat Seattle mit 95.000 Kunden die Nase vorn. Seit dem Start des Angebots Ende 2009 in Austin, Texas, haben die Kunden in Nordamerika insgesamt 37,5 Millionen Fahrten mit car2go unternommen.

Quelle: Daimler AG